"Враги России пожалеют": западные СМИ отреагировали на послание Путина

Президент России Владимир Путин занял более жесткую позицию в отношении западных стран, к такому выводу пришли европейские и американские издания после... РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T11:21

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин занял более жесткую позицию в отношении западных стран, к такому выводу пришли европейские и американские издания после ежегодного послания российского лидера, большая часть которого, между тем, была посвящена внутрироссийской политике.При этом ряд из них оказались как будто несколько разочарованы, что Путин почти не уделил в послании внимания Украине, где последнее время наблюдается эскалации длящейся уже почти семь лет гражданской войны. Другие - на фоне проблем с вакцинацией в Европе и США - заявили о "хвастовстве" в связи со словами президента о разработке в РФ трех вакцин от коронавируса.Испанская газета ABC также отметила, что речь Путина продолжалась час двадцать минут, став "самым коротким выступлением из 17-ти с момента его прихода к власти в 2000 году"."В отличие от других лет, на этот раз он не объявил ничего сенсационного", - пишет она.Жесткая линия"Враги России пожалеют", - такими словами начинается статья испанской газеты Pais, посвященной посланию Путина, которое якобы было "приукрашено угрозами в адрес Запада". В то же время Pais обращает внимание, что Путин не хочет "сжигать мосты" и намерен "иметь хорошие отношения со всеми участниками международного сообщества".New York Times также написала о "ежегодном обращении, полным угроз Западу"."Высказывания Путина в его ежегодном обращении к нации показали, что российский лидер занимает более жесткую линию в отношении своих предполагаемых противников", - подытоживает газета Wall Street Journal.При этом ряд западных СМИ увидели в цитате Путина про "Книгу джунглей" намек на отношения Европы и США."Цитируя "Книгу джунглей" английского писателя Р. Киплинга, российский президент предположил, что такие (враждебные) действия совершают маленькие и отвратительные персонажи, такие как шакал Табаки, имея в виду европейцев, которые следуют за тигром Шерханом (США). Как в рассказе Киплинга, они воют, чтобы умилостивить своего государя", – пишет испанская газета ABC.Как отмечает издание, "с явным намеком на Украину и ее союзников" лидер РФ предупредил, что "все организаторы любой провокации пожалеют об этом, так, как давно ни о чем не жалели"Украина и разочарованиеЗападные СМИ пристально следили, за тем, что скажет Путин в послании на тему Украины. Ряд из них даже как будто остались разочарованы.Как пишет New York Times, аналитики ожидали, что на фоне ситуации на границе с Украиной Путин может использовать выступление в ходе "особо ожидаемого ежегодного послания" и "объявить о предпосылке отправки войск на Украину"."Но несмотря на повышенную напряженность с Украиной, он воздержался от объявления новых шагов в военной сфере или внешней политике", - отмечает издание.На это также обратили внимание Washington Post и Financial Times, отметив, что Путин в своем обращении почти не упомянул Украину.Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России на Украине. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.ВакциныСоздание в России трех успешных вакцин от коронавируса также не оставило равнодушным западные СМИ."Президент России в среду начал свое ежегодное послание Федеральному собранию с хвастовства научным потенциалом России", - комментирует газета Mundo слова президента РФ о разработанных в стране трех вакцин.Washington Post также обратила внимание, что Путин начал послание с пандемии и борьбы с ней."Он призывал население вакцинироваться. В стране было зафиксировано около 4,6 миллиона случаев заражения коронавирусом, но вакцины распространяются медленно", - пишет газета.Между тем именно Россия первой разработала вакцину от коронавируса. Сейчас российский "Спутник V" зарегистрирован в 60 странах с общим населением 3 миллиарда человек. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных о заболеваемости коронавирусом среди россиян, привитых обоими компонентами препарата в период с 5 декабря 2020 года по 31 марта 2021 года.Внутренняя повесткаМногие западные СМИ также обратили внимание, что большая часть послания Путина была посвящена внутрироссийский повестке. По мнению немецкого издание Welt, "своим обращением к народу Путин неофициально открыл думскую избирательную кампанию". Эту же точку зрения разделяет и Financial Times.Дальше в своих предположениях зашла Washington Post. По ее мнению, излагая социальные программы по помощи бизнесу и семьям с детьми, Путин попытался объяснить причины продолжения своего нахождения у власти."Сейчас, на третьем десятилетии у власти, он кажется более озабоченным, чем ранее, своей особой и исторической ролью отца российской нации, ведущим борьбу дома и заграницей против трусливого, лицемерного, морально загнивающего Запада", - пишет газета.

