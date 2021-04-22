https://ria.ru/20210422/poslanie-1729419180.html
"Враги России пожалеют": западные СМИ отреагировали на послание Путина
"Враги России пожалеют": западные СМИ отреагировали на послание Путина
Президент России Владимир Путин занял более жесткую позицию в отношении западных стран, к такому выводу пришли европейские и американские издания после... РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T11:21
2021-04-22T11:21
2021-04-22T11:21
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин занял более жесткую позицию в отношении западных стран, к такому выводу пришли европейские и американские издания после ежегодного послания российского лидера, большая часть которого, между тем, была посвящена внутрироссийской политике.При этом ряд из них оказались как будто несколько разочарованы, что Путин почти не уделил в послании внимания Украине, где последнее время наблюдается эскалации длящейся уже почти семь лет гражданской войны. Другие - на фоне проблем с вакцинацией в Европе и США - заявили о "хвастовстве" в связи со словами президента о разработке в РФ трех вакцин от коронавируса.Испанская газета ABC также отметила, что речь Путина продолжалась час двадцать минут, став "самым коротким выступлением из 17-ти с момента его прихода к власти в 2000 году"."В отличие от других лет, на этот раз он не объявил ничего сенсационного", - пишет она.Жесткая линия"Враги России пожалеют", - такими словами начинается статья испанской газеты Pais, посвященной посланию Путина, которое якобы было "приукрашено угрозами в адрес Запада". В то же время Pais обращает внимание, что Путин не хочет "сжигать мосты" и намерен "иметь хорошие отношения со всеми участниками международного сообщества".New York Times также написала о "ежегодном обращении, полным угроз Западу"."Высказывания Путина в его ежегодном обращении к нации показали, что российский лидер занимает более жесткую линию в отношении своих предполагаемых противников", - подытоживает газета Wall Street Journal.При этом ряд западных СМИ увидели в цитате Путина про "Книгу джунглей" намек на отношения Европы и США."Цитируя "Книгу джунглей" английского писателя Р. Киплинга, российский президент предположил, что такие (враждебные) действия совершают маленькие и отвратительные персонажи, такие как шакал Табаки, имея в виду европейцев, которые следуют за тигром Шерханом (США). Как в рассказе Киплинга, они воют, чтобы умилостивить своего государя", – пишет испанская газета ABC.Как отмечает издание, "с явным намеком на Украину и ее союзников" лидер РФ предупредил, что "все организаторы любой провокации пожалеют об этом, так, как давно ни о чем не жалели"Украина и разочарованиеЗападные СМИ пристально следили, за тем, что скажет Путин в послании на тему Украины. Ряд из них даже как будто остались разочарованы.Как пишет New York Times, аналитики ожидали, что на фоне ситуации на границе с Украиной Путин может использовать выступление в ходе "особо ожидаемого ежегодного послания" и "объявить о предпосылке отправки войск на Украину"."Но несмотря на повышенную напряженность с Украиной, он воздержался от объявления новых шагов в военной сфере или внешней политике", - отмечает издание.На это также обратили внимание Washington Post и Financial Times, отметив, что Путин в своем обращении почти не упомянул Украину.Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России на Украине. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.ВакциныСоздание в России трех успешных вакцин от коронавируса также не оставило равнодушным западные СМИ."Президент России в среду начал свое ежегодное послание Федеральному собранию с хвастовства научным потенциалом России", - комментирует газета Mundo слова президента РФ о разработанных в стране трех вакцин.Washington Post также обратила внимание, что Путин начал послание с пандемии и борьбы с ней."Он призывал население вакцинироваться. В стране было зафиксировано около 4,6 миллиона случаев заражения коронавирусом, но вакцины распространяются медленно", - пишет газета.Между тем именно Россия первой разработала вакцину от коронавируса. Сейчас российский "Спутник V" зарегистрирован в 60 странах с общим населением 3 миллиарда человек. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных о заболеваемости коронавирусом среди россиян, привитых обоими компонентами препарата в период с 5 декабря 2020 года по 31 марта 2021 года.Внутренняя повесткаМногие западные СМИ также обратили внимание, что большая часть послания Путина была посвящена внутрироссийский повестке. По мнению немецкого издание Welt, "своим обращением к народу Путин неофициально открыл думскую избирательную кампанию". Эту же точку зрения разделяет и Financial Times.Дальше в своих предположениях зашла Washington Post. По ее мнению, излагая социальные программы по помощи бизнесу и семьям с детьми, Путин попытался объяснить причины продолжения своего нахождения у власти."Сейчас, на третьем десятилетии у власти, он кажется более озабоченным, чем ранее, своей особой и исторической ролью отца российской нации, ведущим борьбу дома и заграницей против трусливого, лицемерного, морально загнивающего Запада", - пишет газета.
https://ria.ru/20210422/matvienko-1729392795.html
https://ria.ru/20210422/klimkin-1729387583.html
https://ria.ru/20210422/tabaki-1729396121.html
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россия, welt, дмитрий песков, владимир путин, москва, сша, в мире
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
занял более жесткую позицию в отношении западных стран, к такому выводу пришли европейские и американские издания после ежегодного послания российского лидера, большая часть которого, между тем, была посвящена внутрироссийской политике.
При этом ряд из них оказались как будто несколько разочарованы, что Путин почти не уделил в послании внимания Украине
, где последнее время наблюдается эскалации длящейся уже почти семь лет гражданской войны. Другие - на фоне проблем с вакцинацией в Европе
и США
- заявили о "хвастовстве" в связи со словами президента о разработке в РФ трех вакцин от коронавируса.
Испанская газета ABC
также отметила, что речь Путина продолжалась час двадцать минут, став "самым коротким выступлением из 17-ти с момента его прихода к власти в 2000 году".
"В отличие от других лет, на этот раз он не объявил ничего сенсационного", - пишет она.
Жесткая линия
"Враги России
пожалеют", - такими словами начинается статья испанской газеты Pais
, посвященной посланию Путина, которое якобы было "приукрашено угрозами в адрес Запада". В то же время Pais обращает внимание, что Путин не хочет "сжигать мосты" и намерен "иметь хорошие отношения со всеми участниками международного сообщества".
New York Times
также написала о "ежегодном обращении, полным угроз Западу".
"Высказывания Путина в его ежегодном обращении к нации показали, что российский лидер занимает более жесткую линию в отношении своих предполагаемых противников", - подытоживает газета Wall Street Journal
.
При этом ряд западных СМИ увидели в цитате Путина про "Книгу джунглей" намек на отношения Европы и США.
"Цитируя "Книгу джунглей" английского писателя Р. Киплинга, российский президент предположил, что такие (враждебные) действия совершают маленькие и отвратительные персонажи, такие как шакал Табаки, имея в виду европейцев, которые следуют за тигром Шерханом (США). Как в рассказе Киплинга, они воют, чтобы умилостивить своего государя", – пишет испанская газета ABC.
Как отмечает издание, "с явным намеком на Украину и ее союзников" лидер РФ предупредил, что "все организаторы любой провокации пожалеют об этом, так, как давно ни о чем не жалели"
Украина и разочарование
Западные СМИ пристально следили, за тем, что скажет Путин в послании на тему Украины. Ряд из них даже как будто остались разочарованы.
Как пишет New York Times, аналитики ожидали, что на фоне ситуации на границе с Украиной Путин может использовать выступление в ходе "особо ожидаемого ежегодного послания" и "объявить о предпосылке отправки войск на Украину".
"Но несмотря на повышенную напряженность с Украиной, он воздержался от объявления новых шагов в военной сфере или внешней политике", - отмечает издание.
На это также обратили внимание Washington Post
и Financial Times
, отметив, что Путин в своем обращении почти не упомянул Украину.
Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России на Украине. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать. Москва
не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев
преодолел политический и экономический кризис.
Вакцины
Создание в России трех успешных вакцин от коронавируса также не оставило равнодушным западные СМИ.
"Президент России в среду начал свое ежегодное послание Федеральному собранию с хвастовства научным потенциалом России", - комментирует газета Mundo слова президента РФ о разработанных в стране трех вакцин.
Washington Post также обратила внимание, что Путин начал послание с пандемии и борьбы с ней.
"Он призывал население вакцинироваться. В стране было зафиксировано около 4,6 миллиона случаев заражения коронавирусом, но вакцины распространяются медленно", - пишет газета.
Между тем именно Россия первой разработала вакцину от коронавируса. Сейчас российский "Спутник V" зарегистрирован в 60 странах с общим населением 3 миллиарда человек. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных о заболеваемости коронавирусом среди россиян, привитых обоими компонентами препарата в период с 5 декабря 2020 года по 31 марта 2021 года.
Внутренняя повестка
Многие западные СМИ также обратили внимание, что большая часть послания Путина была посвящена внутрироссийский повестке. По мнению немецкого издание Welt
, "своим обращением к народу Путин неофициально открыл думскую избирательную кампанию". Эту же точку зрения разделяет и Financial Times.
Дальше в своих предположениях зашла Washington Post. По ее мнению, излагая социальные программы по помощи бизнесу и семьям с детьми, Путин попытался объяснить причины продолжения своего нахождения у власти.
"Сейчас, на третьем десятилетии у власти, он кажется более озабоченным, чем ранее, своей особой и исторической ролью отца российской нации, ведущим борьбу дома и заграницей против трусливого, лицемерного, морально загнивающего Запада", - пишет газета.