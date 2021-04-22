https://ria.ru/20210422/pogoda-1729396874.html

Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг

Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг

Сегодня в Москве ожидается до плюс 16, в отдельных районах возможны грозы, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T08:52

2021-04-22T08:52

2021-04-22T08:52

россия

евгений тишковец

центр "фобос"

москва

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Сегодня в Москве ожидается до плюс 16, в отдельных районах возможны грозы, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По словам синоптика, четверг и пятница - передышка перед очередным испытанием непогодой, в столицу на пару дней возвращается апрельская весна."Сегодня столичный регион окажется под влиянием передней части северо-атлантического циклона, который будет генерировать поля облачности и локальных осадков и также обеспечит приток более тёплого воздуха, благодаря чему температурный фон вернется в своё климатическое русло. В Москве сегодня облачно, с прояснениями, во второй половине дня местами кратковременный дождь, грозовое положение, то есть вероятность локальных гроз по столичному региону повысится. В основном это коснется юго-западных, западных и северо-западных, даже северных районов Подмосковья. Но я не исключаю, что какие-то шапки кучевых дождевых облаков, местами переходящие в грозовое состояние, зацепит и мегаполис, если и зацепит, то это северный, северо-восточный сектор Москвы. Но для большей части Москвы это не актуально", - рассказал Тишковец.Он отметил, что температура воздуха повысится до плюс 14-16, в Подмосковье - 12-17 градусов тепла. Ветер юго-западный, 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 747 миллиметров ртутного столба."Завтра тоже тепло: ночью плюс 3-8, днём плюс 13-18. Во второй части дня с приближением холодного фронта начнутся ливни, даже с грозами", - добавил Тишковец.

https://ria.ru/20210422/pogoda-1729395222.html

https://ria.ru/20210419/pogoda-1728953552.html

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россия, евгений тишковец, центр "фобос", москва, московская область (подмосковье), общество