https://ria.ru/20210422/pogoda-1729396874.html
Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг
Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг
Сегодня в Москве ожидается до плюс 16, в отдельных районах возможны грозы, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T08:52
2021-04-22T08:52
2021-04-22T08:52
россия
евгений тишковец
центр "фобос"
москва
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Сегодня в Москве ожидается до плюс 16, в отдельных районах возможны грозы, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По словам синоптика, четверг и пятница - передышка перед очередным испытанием непогодой, в столицу на пару дней возвращается апрельская весна."Сегодня столичный регион окажется под влиянием передней части северо-атлантического циклона, который будет генерировать поля облачности и локальных осадков и также обеспечит приток более тёплого воздуха, благодаря чему температурный фон вернется в своё климатическое русло. В Москве сегодня облачно, с прояснениями, во второй половине дня местами кратковременный дождь, грозовое положение, то есть вероятность локальных гроз по столичному региону повысится. В основном это коснется юго-западных, западных и северо-западных, даже северных районов Подмосковья. Но я не исключаю, что какие-то шапки кучевых дождевых облаков, местами переходящие в грозовое состояние, зацепит и мегаполис, если и зацепит, то это северный, северо-восточный сектор Москвы. Но для большей части Москвы это не актуально", - рассказал Тишковец.Он отметил, что температура воздуха повысится до плюс 14-16, в Подмосковье - 12-17 градусов тепла. Ветер юго-западный, 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 747 миллиметров ртутного столба."Завтра тоже тепло: ночью плюс 3-8, днём плюс 13-18. Во второй части дня с приближением холодного фронта начнутся ливни, даже с грозами", - добавил Тишковец.
https://ria.ru/20210422/pogoda-1729395222.html
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россия, евгений тишковец, центр "фобос", москва, московская область (подмосковье), общество
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости.
Сегодня в Москве
ожидается до плюс 16, в отдельных районах возможны грозы, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос
" Евгений Тишковец
.
По словам синоптика, четверг и пятница - передышка перед очередным испытанием непогодой, в столицу на пару дней возвращается апрельская весна.
"Сегодня столичный регион окажется под влиянием передней части северо-атлантического циклона, который будет генерировать поля облачности и локальных осадков и также обеспечит приток более тёплого воздуха, благодаря чему температурный фон вернется в своё климатическое русло. В Москве сегодня облачно, с прояснениями, во второй половине дня местами кратковременный дождь, грозовое положение, то есть вероятность локальных гроз по столичному региону повысится. В основном это коснется юго-западных, западных и северо-западных, даже северных районов Подмосковья. Но я не исключаю, что какие-то шапки кучевых дождевых облаков, местами переходящие в грозовое состояние, зацепит и мегаполис, если и зацепит, то это северный, северо-восточный сектор Москвы. Но для большей части Москвы это не актуально", - рассказал Тишковец.
Он отметил, что температура воздуха повысится до плюс 14-16, в Подмосковье
- 12-17 градусов тепла. Ветер юго-западный, 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 747 миллиметров ртутного столба.
"Завтра тоже тепло: ночью плюс 3-8, днём плюс 13-18. Во второй части дня с приближением холодного фронта начнутся ливни, даже с грозами", - добавил Тишковец.