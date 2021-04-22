https://ria.ru/20210422/pogoda-1729395222.html
Синоптик назвал последние теплые дни апреля в Москве
Синоптик назвал последние теплые дни апреля в Москве
Две волны весеннего тепла прогнозируют до конца апреля в Москве: в четверг-пятницу и в последние дни до начала мая, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T08:28
2021-04-22T08:28
2021-04-22T13:32
россия
центр "фобос"
москва
общество
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Две волны весеннего тепла прогнозируют до конца апреля в Москве: в четверг-пятницу и в последние дни до начала мая, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.В остальное время будет прохладно."Но если исключить эти два периода, то температурный режим будет прохладным, больше напоминать не апрель, а октябрь", — отметил синоптик.
https://ria.ru/20210419/pogoda-1728953552.html
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россия, центр "фобос", москва, общество