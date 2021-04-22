https://ria.ru/20210422/podmoskove-1729504891.html
Две новых субсидии в сфере развития туризма появятся в Подмосковье
Две новых субсидии в сфере развития туризма появятся в Подмосковье
Власти Московской области планируют создать два новых вида субсидий по возмещению затрат на развитие регионального туризма для юридических лиц и индивидуальных... РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T17:22
2021-04-22T17:22
2021-04-22T17:22
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МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Власти Московской области планируют создать два новых вида субсидий по возмещению затрат на развитие регионального туризма для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, сообщил исполняющий обязанности министра по туризму Подмосковья Александр Шимко."Новые субсидии планируется выделять на привлечение туристов из других регионов России, а также организацию детского отдыха", - сказал Шимко.Он добавил, что создание новых механизмов субсидий позволит увеличить инвестиционную привлекательность гостиничной сферы в регионе.
https://ria.ru/20210422/podmoskove-1729503679.html
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московская область (подмосковье)