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Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210422/podmoskove-1729504891.html
Две новых субсидии в сфере развития туризма появятся в Подмосковье
Две новых субсидии в сфере развития туризма появятся в Подмосковье
Власти Московской области планируют создать два новых вида субсидий по возмещению затрат на развитие регионального туризма для юридических лиц и индивидуальных... РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T17:22
2021-04-22T17:22
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Власти Московской области планируют создать два новых вида субсидий по возмещению затрат на развитие регионального туризма для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, сообщил исполняющий обязанности министра по туризму Подмосковья Александр Шимко."Новые субсидии планируется выделять на привлечение туристов из других регионов России, а также организацию детского отдыха", - сказал Шимко.Он добавил, что создание новых механизмов субсидий позволит увеличить инвестиционную привлекательность гостиничной сферы в регионе.
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московская область (подмосковье)

Две новых субсидии в сфере развития туризма появятся в Подмосковье

17:22 22.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Власти Московской области планируют создать два новых вида субсидий по возмещению затрат на развитие регионального туризма для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, сообщил исполняющий обязанности министра по туризму Подмосковья Александр Шимко.
"Новые субсидии планируется выделять на привлечение туристов из других регионов России, а также организацию детского отдыха", - сказал Шимко.
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Власти Подмосковья ожидают рост туристического потока
Он добавил, что создание новых механизмов субсидий позволит увеличить инвестиционную привлекательность гостиничной сферы в регионе.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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