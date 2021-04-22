https://ria.ru/20210422/podmoskove-1729485803.html

В Подмосковье отметили рост обращений по протекающим крышам домов

В Подмосковье отметили рост обращений по протекающим крышам домов

Количество обращений в Единую диспетчерскую службу Подмосковья по поводу протекающих кровель многоквартирных домов с начала года выросло в 3,3 раза по отношению РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T16:16

2021-04-22T16:16

2021-04-22T16:16

новости подмосковья

госжилинспекция

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Количество обращений в Единую диспетчерскую службу Подмосковья по поводу протекающих кровель многоквартирных домов с начала года выросло в 3,3 раза по отношению к аналогичному периоду прошлого года, говорится в сообщении пресс-службы Госжилинспекции Московской области."По категории 1.4 "Протечка кровли" с начала года поступило 2,5 тысячи звонков. Наибольшее количество звонков поступило в городских округах Раменский, Богородский и Химки", - приводятся слова главы ведомства Ольги ФединойОна добавила, что в список анти-рейтинга также вошли: Чехов, Воскресенск, Коломна, Кашира и Павловский Посад.

https://ria.ru/20210422/zvonki-1729478776.html

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госжилинспекция, московская область (подмосковье)