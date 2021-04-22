https://ria.ru/20210422/podmoskove-1729485803.html
В Подмосковье отметили рост обращений по протекающим крышам домов
В Подмосковье отметили рост обращений по протекающим крышам домов
Количество обращений в Единую диспетчерскую службу Подмосковья по поводу протекающих кровель многоквартирных домов с начала года выросло в 3,3 раза по отношению РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T16:16
2021-04-22T16:16
2021-04-22T16:16
новости подмосковья
госжилинспекция
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Количество обращений в Единую диспетчерскую службу Подмосковья по поводу протекающих кровель многоквартирных домов с начала года выросло в 3,3 раза по отношению к аналогичному периоду прошлого года, говорится в сообщении пресс-службы Госжилинспекции Московской области."По категории 1.4 "Протечка кровли" с начала года поступило 2,5 тысячи звонков. Наибольшее количество звонков поступило в городских округах Раменский, Богородский и Химки", - приводятся слова главы ведомства Ольги ФединойОна добавила, что в список анти-рейтинга также вошли: Чехов, Воскресенск, Коломна, Кашира и Павловский Посад.
https://ria.ru/20210422/zvonki-1729478776.html
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