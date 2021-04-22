https://ria.ru/20210422/podezdy-1729488859.html

Количество жалоб на уборку подъездов в Подмосковье снизилось

Количество жалоб на уборку подъездов в Подмосковье снизилось

Количество обращений по поводу качества уборки подъездов многоквартирных домов Подмосковья снизилось на 38%, говорится в сообщении пресс-службы Госжилинспекции... РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T16:17

2021-04-22T16:17

2021-04-22T16:17

новости подмосковья

жкх

госжилинспекция

московская область (подмосковье)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/93336/61/933366146_0:216:1467:1041_1920x0_80_0_0_6f5b396f9cd48aec4142c044f2ab9612.jpg

МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Количество обращений по поводу качества уборки подъездов многоквартирных домов Подмосковья снизилось на 38%, говорится в сообщении пресс-службы Госжилинспекции Московской области."С начала 2021 года, Госжилинспекция Подмосковья проверила качество уборки 2266 подъездов Подмосковья. Спад заявок говорит о том, что коммунальные службы стали ответственно подходить к выполнению своих обязанностей", - приводятся слова главы ведомства Ольги Фединой.Она также добавила, что общее количество жителей довольных качеством уборки подъездов превысило 450 тысяч. Наибольшее количество собственников довольных работой коммунальных служб зарегистрировано в Химках, Балашихе и Люберцах.

https://radiosputnik.ria.ru/20210420/blog-1729152768.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жкх, госжилинспекция, московская область (подмосковье)