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Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210422/podezdy-1729488859.html
Количество жалоб на уборку подъездов в Подмосковье снизилось
Количество жалоб на уборку подъездов в Подмосковье снизилось
Количество обращений по поводу качества уборки подъездов многоквартирных домов Подмосковья снизилось на 38%, говорится в сообщении пресс-службы Госжилинспекции... РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T16:17
2021-04-22T16:17
новости подмосковья
жкх
госжилинспекция
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Количество обращений по поводу качества уборки подъездов многоквартирных домов Подмосковья снизилось на 38%, говорится в сообщении пресс-службы Госжилинспекции Московской области."С начала 2021 года, Госжилинспекция Подмосковья проверила качество уборки 2266 подъездов Подмосковья. Спад заявок говорит о том, что коммунальные службы стали ответственно подходить к выполнению своих обязанностей", - приводятся слова главы ведомства Ольги Фединой.Она также добавила, что общее количество жителей довольных качеством уборки подъездов превысило 450 тысяч. Наибольшее количество собственников довольных работой коммунальных служб зарегистрировано в Химках, Балашихе и Люберцах.
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жкх, госжилинспекция, московская область (подмосковье)

Количество жалоб на уборку подъездов в Подмосковье снизилось

16:17 22.04.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота служб ЖКХ по весеннему благоустройству в Москве
Работа служб ЖКХ по весеннему благоустройству в Москве - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Количество обращений по поводу качества уборки подъездов многоквартирных домов Подмосковья снизилось на 38%, говорится в сообщении пресс-службы Госжилинспекции Московской области.
"С начала 2021 года, Госжилинспекция Подмосковья проверила качество уборки 2266 подъездов Подмосковья. Спад заявок говорит о том, что коммунальные службы стали ответственно подходить к выполнению своих обязанностей", - приводятся слова главы ведомства Ольги Фединой.
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Она также добавила, что общее количество жителей довольных качеством уборки подъездов превысило 450 тысяч. Наибольшее количество собственников довольных работой коммунальных служб зарегистрировано в Химках, Балашихе и Люберцах.
 
Новости ПодмосковьяЖКХГосжилинспекцияМосковская область (Подмосковье)
 
 
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