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В Госдепе США прокомментировали передислокацию российских войск
В Госдепе США прокомментировали передислокацию российских войск
США слышали объявления РФ об отводе войск из граничащих с Украиной районов, ждут конкретных дел и наблюдают за ситуацией, заявил госдепартамент. РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-22T22:10
2021-04-23T00:24
россия
нед прайс
сергей шойгу
сша
украина
в мире
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ВАШИНГТОН, 22 апр - РИА Новости. США слышали объявления РФ об отводе войск из граничащих с Украиной районов, ждут конкретных дел и наблюдают за ситуацией, заявил госдепартамент."Мы слышали объявление России, что она начнет отвод войск от границ Украины. Мы слышали слова, будем ждать дел. Мы будем внимательно наблюдать за ситуацией", - сказал журналистам представитель госдепа Нед Прайс."Мы ясно давали понять в общении с российским правительством, что (оно) должно воздерживаться от эскалационных действий", - добавил он.Министр обороны РФ Сергей Шойгу в четверг приказал до 1 мая вернуть в места постоянной дислокации войска, которые были задействованы в ходе учений на юге РФ.
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россия, нед прайс, сергей шойгу, сша, украина, в мире

В Госдепе США прокомментировали передислокацию российских войск

22:10 22.04.2021 (обновлено: 00:24 23.04.2021)
 
© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкКорабли Черноморского флота во время масштабных учений войск Южного военного округа и ВДВ в Крыму
Корабли Черноморского флота во время масштабных учений войск Южного военного округа и ВДВ в Крыму - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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ВАШИНГТОН, 22 апр - РИА Новости. США слышали объявления РФ об отводе войск из граничащих с Украиной районов, ждут конкретных дел и наблюдают за ситуацией, заявил госдепартамент.
"Мы слышали объявление России, что она начнет отвод войск от границ Украины. Мы слышали слова, будем ждать дел. Мы будем внимательно наблюдать за ситуацией", - сказал журналистам представитель госдепа Нед Прайс.
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"Мы ясно давали понять в общении с российским правительством, что (оно) должно воздерживаться от эскалационных действий", - добавил он.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу в четверг приказал до 1 мая вернуть в места постоянной дислокации войска, которые были задействованы в ходе учений на юге РФ.
 
РоссияНед ПрайсСергей ШойгуСШАУкраинаВ мире
 
 
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