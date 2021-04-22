https://ria.ru/20210422/peredislokatsiya-1729551544.html

В Госдепе США прокомментировали передислокацию российских войск

В Госдепе США прокомментировали передислокацию российских войск

США слышали объявления РФ об отводе войск из граничащих с Украиной районов, ждут конкретных дел и наблюдают за ситуацией, заявил госдепартамент. РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-22T22:10

2021-04-22T22:10

2021-04-23T00:24

россия

нед прайс

сергей шойгу

сша

украина

в мире

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ВАШИНГТОН, 22 апр - РИА Новости. США слышали объявления РФ об отводе войск из граничащих с Украиной районов, ждут конкретных дел и наблюдают за ситуацией, заявил госдепартамент."Мы слышали объявление России, что она начнет отвод войск от границ Украины. Мы слышали слова, будем ждать дел. Мы будем внимательно наблюдать за ситуацией", - сказал журналистам представитель госдепа Нед Прайс."Мы ясно давали понять в общении с российским правительством, что (оно) должно воздерживаться от эскалационных действий", - добавил он.Министр обороны РФ Сергей Шойгу в четверг приказал до 1 мая вернуть в места постоянной дислокации войска, которые были задействованы в ходе учений на юге РФ.

https://ria.ru/20210422/ucheniya-1729459086.html

россия

сша

украина

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россия, нед прайс, сергей шойгу, сша, украина, в мире