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В Госдепе США прокомментировали передислокацию российских войск
В Госдепе США прокомментировали передислокацию российских войск
США слышали объявления РФ об отводе войск из граничащих с Украиной районов, ждут конкретных дел и наблюдают за ситуацией, заявил госдепартамент. РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-22T22:10
2021-04-22T22:10
2021-04-23T00:24
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сергей шойгу
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ВАШИНГТОН, 22 апр - РИА Новости. США слышали объявления РФ об отводе войск из граничащих с Украиной районов, ждут конкретных дел и наблюдают за ситуацией, заявил госдепартамент."Мы слышали объявление России, что она начнет отвод войск от границ Украины. Мы слышали слова, будем ждать дел. Мы будем внимательно наблюдать за ситуацией", - сказал журналистам представитель госдепа Нед Прайс."Мы ясно давали понять в общении с российским правительством, что (оно) должно воздерживаться от эскалационных действий", - добавил он.Министр обороны РФ Сергей Шойгу в четверг приказал до 1 мая вернуть в места постоянной дислокации войска, которые были задействованы в ходе учений на юге РФ.
https://ria.ru/20210422/ucheniya-1729459086.html
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россия, нед прайс, сергей шойгу, сша, украина, в мире