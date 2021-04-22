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Курский почтальон пять лет забирала себе чужую пенсию
Курский почтальон пять лет забирала себе чужую пенсию
Кореневский районный суд Курской области приговорил к двум годам лишения свободы условно и оштрафовал на 60 тысяч рублей почтальона, которая пять лет забирала... РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T17:47
2021-04-22T17:47
2021-04-22T17:58
курская область
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 22 апр - РИА Новости. Кореневский районный суд Курской области приговорил к двум годам лишения свободы условно и оштрафовал на 60 тысяч рублей почтальона, которая пять лет забирала пенсию умершей пенсионерки, присвоив почти 1 миллион рублей, сообщает в четверг суд.По данным суда, подсудимая была назначена на должность начальника одного из отделений почтовой связи Кореневкого района, а также работала почтальоном.Как пояснил РИА Новости представитель суда, в течение пяти лет почтальон похищала пенсию умершей женщины. В отношении почтальона было возбуждено дело о мошенничестве."Суд признал Д. виновной в совершении данного преступления и назначил ей наказание в виде 2 лет лишения свободы условно со штрафом в размере 60 тысяч рублей в доход государства", - говорится в сообщении.Подсудимая вину признала полностью и раскаялась. Она просила не лишать ее свободы и в полном объеме возместила причиненный ущерб.
https://radiosputnik.ria.ru/20210422/pensiya-1729405918.html
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курская область, происшествия
ВОРОНЕЖ, 22 апр - РИА Новости.
Кореневский районный суд Курской области
приговорил к двум годам лишения свободы условно и оштрафовал на 60 тысяч рублей почтальона, которая пять лет забирала пенсию умершей пенсионерки, присвоив почти 1 миллион рублей, сообщает в четверг суд.
По данным суда, подсудимая была назначена на должность начальника одного из отделений почтовой связи Кореневкого района, а также работала почтальоном.
"На протяжении нескольких лет Д., занимая свою должность... достоверно зная, что М., являвшаяся получателем пенсии, скончалась... совершила хищение денежных средств, предназначенных в качестве пенсии и единовременных выплат М. в крупном размере, в сумме 987 889 рублей 93 копейки", - говорится в сообщении.
Как пояснил РИА Новости представитель суда, в течение пяти лет почтальон похищала пенсию умершей женщины. В отношении почтальона было возбуждено дело о мошенничестве.
"Суд признал Д. виновной в совершении данного преступления и назначил ей наказание в виде 2 лет лишения свободы условно со штрафом в размере 60 тысяч рублей в доход государства", - говорится в сообщении.
Подсудимая вину признала полностью и раскаялась. Она просила не лишать ее свободы и в полном объеме возместила причиненный ущерб.