https://ria.ru/20210422/pensiya-1729511349.html

Курский почтальон пять лет забирала себе чужую пенсию

Курский почтальон пять лет забирала себе чужую пенсию

Кореневский районный суд Курской области приговорил к двум годам лишения свободы условно и оштрафовал на 60 тысяч рублей почтальона, которая пять лет забирала... РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T17:47

2021-04-22T17:47

2021-04-22T17:58

курская область

происшествия

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ВОРОНЕЖ, 22 апр - РИА Новости. Кореневский районный суд Курской области приговорил к двум годам лишения свободы условно и оштрафовал на 60 тысяч рублей почтальона, которая пять лет забирала пенсию умершей пенсионерки, присвоив почти 1 миллион рублей, сообщает в четверг суд.По данным суда, подсудимая была назначена на должность начальника одного из отделений почтовой связи Кореневкого района, а также работала почтальоном.Как пояснил РИА Новости представитель суда, в течение пяти лет почтальон похищала пенсию умершей женщины. В отношении почтальона было возбуждено дело о мошенничестве."Суд признал Д. виновной в совершении данного преступления и назначил ей наказание в виде 2 лет лишения свободы условно со штрафом в размере 60 тысяч рублей в доход государства", - говорится в сообщении.Подсудимая вину признала полностью и раскаялась. Она просила не лишать ее свободы и в полном объеме возместила причиненный ущерб.

https://radiosputnik.ria.ru/20210422/pensiya-1729405918.html

https://ria.ru/20210421/pensiya-1729191703.html

курская область

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курская область, происшествия