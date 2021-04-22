https://ria.ru/20210422/pensiya-1729391596.html

Минтруд предложил облегчить получение доплат к пенсии летчикам и шахтерам

Минтруд предложил облегчить получение доплат к пенсии летчикам и шахтерам

Членам летных экипажей самолетов гражданской авиации и отдельным категориям работников угольной промышленности планируют упросить процесс выплаты... РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T07:01

2021-04-22T07:01

2021-04-22T07:01

россия

пенсии

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

пенсионный фонд рф

общество

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Членам летных экипажей самолетов гражданской авиации и отдельным категориям работников угольной промышленности планируют упросить процесс выплаты дополнительного социального обеспечения, сообщает "Российская газета" со ссылкой на законопроект Минтруда.Отмечается, что летчиков и шахтеров избавят от необходимости самим собирать бумаги и доказывать свой трудовой стаж.Для этого предлагается обязать работодателей предоставлять в ПФР информацию о периодах работы, дающей право на доплату к пенсии, и о заработке, из которого рассчитывается размер выплаты, за периоды до 1 января 2022 года. Также планируется уменьшить количество документов, необходимых для установления допвыплаты указанным категориям пенсионеров.Помимо этого, в ведомстве добавили, что планируется упрощение процедуры запроса архивных документов, которые могут быть необходимы для установления доплат к пенсионным выплатам.Критерии для допвыплат Ранее в Минтруде рассказали "Российской газете" об особенностях формирования допвыплат к пенсиям летчиков и шахтеров.Как уточнили в министерстве, размер выплат зависит от индекса роста среднемесячной зарплаты за год. Ранее Минтруд предложил утвердить этот показатель за 2020 год в размере 1,06, так как рост среднемесячной начисленной зарплаты составил 106 процентов.Кроме того, при расчете размера доплаты берутся и другие показатели, такие как суммы допвзносов работодателей, которые они выплачивают за своих сотрудников в течение года.

https://ria.ru/20210407/pensiya-1727188587.html

https://ria.ru/20210414/pensiya-1728291687.html

https://ria.ru/20210416/pensii-1728520603.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, пенсии, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), пенсионный фонд рф, общество