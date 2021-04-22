https://ria.ru/20210422/pensiya-1729391596.html
Минтруд предложил облегчить получение доплат к пенсии летчикам и шахтерам
Минтруд предложил облегчить получение доплат к пенсии летчикам и шахтерам
Членам летных экипажей самолетов гражданской авиации и отдельным категориям работников угольной промышленности планируют упросить процесс выплаты... РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T07:01
2021-04-22T07:01
2021-04-22T07:01
россия
пенсии
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
пенсионный фонд рф
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155134/83/1551348301_0:0:3110:1750_1920x0_80_0_0_87b51439f0793030e19a32eae7fe4ebf.jpg
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Членам летных экипажей самолетов гражданской авиации и отдельным категориям работников угольной промышленности планируют упросить процесс выплаты дополнительного социального обеспечения, сообщает "Российская газета" со ссылкой на законопроект Минтруда.Отмечается, что летчиков и шахтеров избавят от необходимости самим собирать бумаги и доказывать свой трудовой стаж.Для этого предлагается обязать работодателей предоставлять в ПФР информацию о периодах работы, дающей право на доплату к пенсии, и о заработке, из которого рассчитывается размер выплаты, за периоды до 1 января 2022 года. Также планируется уменьшить количество документов, необходимых для установления допвыплаты указанным категориям пенсионеров.Помимо этого, в ведомстве добавили, что планируется упрощение процедуры запроса архивных документов, которые могут быть необходимы для установления доплат к пенсионным выплатам.Критерии для допвыплат Ранее в Минтруде рассказали "Российской газете" об особенностях формирования допвыплат к пенсиям летчиков и шахтеров.Как уточнили в министерстве, размер выплат зависит от индекса роста среднемесячной зарплаты за год. Ранее Минтруд предложил утвердить этот показатель за 2020 год в размере 1,06, так как рост среднемесячной начисленной зарплаты составил 106 процентов.Кроме того, при расчете размера доплаты берутся и другие показатели, такие как суммы допвзносов работодателей, которые они выплачивают за своих сотрудников в течение года.
https://ria.ru/20210407/pensiya-1727188587.html
https://ria.ru/20210414/pensiya-1728291687.html
https://ria.ru/20210416/pensii-1728520603.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/155134/83/1551348301_123:0:2854:2048_1920x0_80_0_0_9cdc2ff39a40ee994ad07798865a009e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, пенсии, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), пенсионный фонд рф, общество
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости.
Членам летных экипажей самолетов гражданской авиации и отдельным категориям работников угольной промышленности планируют упросить процесс выплаты дополнительного социального обеспечения, сообщает "Российская газета
" со ссылкой на законопроект Минтруда
.
Отмечается, что летчиков и шахтеров избавят от необходимости самим собирать бумаги и доказывать свой трудовой стаж.
Для этого предлагается обязать работодателей предоставлять в ПФР
информацию о периодах работы, дающей право на доплату к пенсии
, и о заработке, из которого рассчитывается размер выплаты, за периоды до 1 января 2022 года. Также планируется уменьшить количество документов, необходимых для установления допвыплаты указанным категориям пенсионеров.
"Это позволит снизить административные издержки указанных работодателей в части предоставления документов <...>, а для граждан создать более удобные условия реализации права на доплату к пенсии", — пояснили создатели документа.
Помимо этого, в ведомстве добавили, что планируется упрощение процедуры запроса архивных документов, которые могут быть необходимы для установления доплат к пенсионным выплатам.
Критерии для допвыплат
Ранее в Минтруде
рассказали "Российской газете
" об особенностях формирования допвыплат к пенсиям
летчиков и шахтеров.
Как уточнили в министерстве, размер выплат зависит от индекса роста среднемесячной зарплаты за год. Ранее Минтруд предложил утвердить этот показатель за 2020 год в размере 1,06, так как рост среднемесячной начисленной зарплаты составил 106 процентов.
Кроме того, при расчете размера доплаты берутся и другие показатели, такие как суммы допвзносов работодателей, которые они выплачивают за своих сотрудников в течение года.