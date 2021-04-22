https://ria.ru/20210422/pensiya-1729388877.html

Двум категориям россиян могут облегчить получение доплаты к пенсии

Двум категориям россиян могут облегчить получение доплаты к пенсии

Членам летных экипажей воздушных судов гражданской авиации и отдельным категориям работников организаций угольной промышленности хотят упросить процесс выплаты... РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T03:26

2021-04-22T03:26

2021-04-22T03:26

россия

пенсии

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

пенсионный фонд рф

общество

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Членам летных экипажей воздушных судов гражданской авиации и отдельным категориям работников организаций угольной промышленности хотят упросить процесс выплаты дополнительного социального обеспечения, пишет "Российская газета" со ссылкой на законопроект Минтруда.Согласно документу, летчикам и шахтерам больше не надо будет самостоятельно собирать бумаги и доказывать, что они работали много лет. Для этого законопроект предлагает обязать работодателей предоставить в ПФР сведения о периодах работы, дающей право на доплату к пенсии, и о заработке, из которого исчисляется размер выплаты, за периоды до 1 января 2022 года. Также авторы инициативы хотят сократить объем документов, которые необходимы для установления допвыплаты указанным категориям пенсионеров.Кроме того, как пояснили в ведомстве, предлагается упростить процедуру запроса архивных документов, которые порой нужны для установления доплат к пенсии.

https://ria.ru/20210414/pensiya-1728291687.html

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2021

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россия, пенсии, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), пенсионный фонд рф, общество