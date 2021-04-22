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Двум категориям россиян могут облегчить получение доплаты к пенсии
Двум категориям россиян могут облегчить получение доплаты к пенсии
Членам летных экипажей воздушных судов гражданской авиации и отдельным категориям работников организаций угольной промышленности хотят упросить процесс выплаты... РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T03:26
2021-04-22T03:26
россия
пенсии
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
пенсионный фонд рф
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Членам летных экипажей воздушных судов гражданской авиации и отдельным категориям работников организаций угольной промышленности хотят упросить процесс выплаты дополнительного социального обеспечения, пишет "Российская газета" со ссылкой на законопроект Минтруда.Согласно документу, летчикам и шахтерам больше не надо будет самостоятельно собирать бумаги и доказывать, что они работали много лет. Для этого законопроект предлагает обязать работодателей предоставить в ПФР сведения о периодах работы, дающей право на доплату к пенсии, и о заработке, из которого исчисляется размер выплаты, за периоды до 1 января 2022 года. Также авторы инициативы хотят сократить объем документов, которые необходимы для установления допвыплаты указанным категориям пенсионеров.Кроме того, как пояснили в ведомстве, предлагается упростить процедуру запроса архивных документов, которые порой нужны для установления доплат к пенсии.
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россия, пенсии, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), пенсионный фонд рф, общество

Двум категориям россиян могут облегчить получение доплаты к пенсии

03:26 22.04.2021
 
© РИА Новости / Максим БлиновСотрудник пенсионного фонда держит в руках пенсионное удостоверение
Сотрудник пенсионного фонда держит в руках пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Членам летных экипажей воздушных судов гражданской авиации и отдельным категориям работников организаций угольной промышленности хотят упросить процесс выплаты дополнительного социального обеспечения, пишет "Российская газета" со ссылкой на законопроект Минтруда.
Согласно документу, летчикам и шахтерам больше не надо будет самостоятельно собирать бумаги и доказывать, что они работали много лет.
Для этого законопроект предлагает обязать работодателей предоставить в ПФР сведения о периодах работы, дающей право на доплату к пенсии, и о заработке, из которого исчисляется размер выплаты, за периоды до 1 января 2022 года. Также авторы инициативы хотят сократить объем документов, которые необходимы для установления допвыплаты указанным категориям пенсионеров.

"Это позволит снизить административные издержки указанных работодателей в части предоставления документов <...>, а для граждан создать более удобные условия реализации права на доплату к пенсии, исключая необходимость посещения ими территориального органа ПФР в случае необходимости предоставления правоустанавливающих документов для доплаты к пенсии, — уточнили законотворцы.

Кроме того, как пояснили в ведомстве, предлагается упростить процедуру запроса архивных документов, которые порой нужны для установления доплат к пенсии.
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