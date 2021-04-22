https://ria.ru/20210422/pashinyan-1729544116.html

Экс-президент Армении раскритиковал поездку Пашиняна в Сюникскую область

Экс-президент Армении раскритиковал поездку Пашиняна в Сюникскую область

Бывший президент Армении Левон Тер-Петросян раскритиковал организацию визита премьера страны Никола Пашиняна в Сюникскую область. РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T20:48

2021-04-22T20:48

2021-04-22T20:48

никол пашинян

левон тер-петросян

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 22 апр – РИА Новости. Бывший президент Армении Левон Тер-Петросян раскритиковал организацию визита премьера страны Никола Пашиняна в Сюникскую область.Двадцатого апреля Пашинян во время визита в Сюникскую область попросился в гости одной из жительниц села Шурнух. Сама хозяйка дома позднее сообщила изданию tert.am, что не желала впускать главу правительства, но он и члены делегации, постучавшись, вошли."Для меня самым отвратительным эпизодом "Сюникского похода" Пашиняна стало его вторжение поздно вечером, без разрешения, в дом шурнухской женщины. Не хотел бы видеть в более унизительном положении премьер-министра моей страны, представление которого о правах гражданина, к сожалению, не отличается от представлений крепостника", - говорится в заявлении Тер-Петросяна, размещенном на онлайн-ресурсе ilur.am.В среду в Сюникской области - в городах Мегри, Каджаран, Капан и Горис - прошли акции протеста против визита Пашиняна. В Мегри они сопровождались небольшими стычками со стражами порядка. Премьер на совещании в обладминистрации региона заявил, что ждет от силовиков "четкой и жесткой реакции", "резких и специальных действий… для привлечения виновных к ответственности". В генпрокуратуре заявили РИА Новости, что по факту проведенных акций возбуждено уголовное дело по статьям "применение насилия в отношении представителя власти" и "хулиганство, совершенное группой лиц или организованной группой и сопряженное с оказанием сопротивления представителю власти". Максимальные санкции по ним предусматривают пять лет лишения свободы.

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никол пашинян, левон тер-петросян, армения, в мире