Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20210422/park-1729398642.html
В московских парках высадят около семи тысяч деревьев
В московских парках высадят около семи тысяч деревьев
Около 7 тысяч саженцев деревьев посадят в городских парках Москвы в рамках столичного семейно-экологического проекта "Наше дерево", сообщил заместитель мэра... РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T09:12
2021-04-22T09:12
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
петр бирюков
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/realty/39822/70/398227032_0:280:5184:3196_1920x0_80_0_0_3e66da937d8f6a597af2a152a12767a8.jpg
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Около 7 тысяч саженцев деревьев посадят в городских парках Москвы в рамках столичного семейно-экологического проекта "Наше дерево", сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.По данным на сайте мэра, за два года работы проект получил порядка 15 тысяч заявок. Благодаря этой инициативе горожане могут бесплатно высадить дерево в честь рождения ребенка. Оформить заявку на посадку можно на портале mos.ru."Семейно-экологический проект "Наше дерево" появился два года назад ... мы высадили более семи тысяч деревьев и уже получили заявки на высадку почти семи тысяч деревьев разных пород в этом году. Прием заявок на высадку именных деревьев в этом году завершится 15 июня", - приводятся слова Бирюкова на сайте мэра.Отмечается, что наибольшей популярностью среди участников проекта пользовалась липа: всего было забронировано более 6,5 тысяч таких саженцев. Также горожане чаще высаживали сосну, клен, белую иву и рябину - на каждый из видов было оставлено более чем по тысяче заявок.Добавляется, что высаживать деревья жители столицы предпочитают в Москворецком и Тропаревском лесопарках, Битцевском лесу, Измайловском парке, природном заказнике "Долина реки Сетунь" и в парке "Певческое поле". В сентябре 2021 года саженцы посадят на 21 природной территории."Московские семьи могут присоединиться к большой экологической инициативе и лично поучаствовать в озеленении города. Интерес к проекту растет. Если в 2019 году жители высадили свыше 2 300 деревьев, то в 2020 году столичные парки украсили уже пять тысяч деревьев", - приводятся на сайте слова руководителя департамента информационных технологий Москвы Эдуарда Лысенко.
https://ria.ru/20210420/fontany-1729039714.html
https://ria.ru/20210417/subbotnik-1728711019.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/realty/39822/70/398227032_0:0:4608:3456_1920x0_80_0_0_a54913c366c9c839312d7ae69e99361d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва, общество

В московских парках высадят около семи тысяч деревьев

09:12 22.04.2021
 
© РИА Новости / Андрей ВолковИзмайловский парк
Измайловский парк - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
© РИА Новости / Андрей Волков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Около 7 тысяч саженцев деревьев посадят в городских парках Москвы в рамках столичного семейно-экологического проекта "Наше дерево", сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
По данным на сайте мэра, за два года работы проект получил порядка 15 тысяч заявок. Благодаря этой инициативе горожане могут бесплатно высадить дерево в честь рождения ребенка. Оформить заявку на посадку можно на портале mos.ru.
Сезон катания на лодках открылся на ВДНХ - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
20 апреля, 07:03Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Власти Москвы заявили о готовности фонтанов к открытию сезона
"Семейно-экологический проект "Наше дерево" появился два года назад ... мы высадили более семи тысяч деревьев и уже получили заявки на высадку почти семи тысяч деревьев разных пород в этом году. Прием заявок на высадку именных деревьев в этом году завершится 15 июня", - приводятся слова Бирюкова на сайте мэра.
Отмечается, что наибольшей популярностью среди участников проекта пользовалась липа: всего было забронировано более 6,5 тысяч таких саженцев. Также горожане чаще высаживали сосну, клен, белую иву и рябину - на каждый из видов было оставлено более чем по тысяче заявок.
Промывка Ходынского тоннеля - РИА Новости, 1920, 17.04.2021
17 апреля, 14:01
В Москве продолжили работы по благоустройству инфраструктуры
Добавляется, что высаживать деревья жители столицы предпочитают в Москворецком и Тропаревском лесопарках, Битцевском лесу, Измайловском парке, природном заказнике "Долина реки Сетунь" и в парке "Певческое поле". В сентябре 2021 года саженцы посадят на 21 природной территории.
"Московские семьи могут присоединиться к большой экологической инициативе и лично поучаствовать в озеленении города. Интерес к проекту растет. Если в 2019 году жители высадили свыше 2 300 деревьев, то в 2020 году столичные парки украсили уже пять тысяч деревьев", - приводятся на сайте слова руководителя департамента информационных технологий Москвы Эдуарда Лысенко.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыПетр БирюковМоскваОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:10Диетолог рассказал, чем лучше запивать еду
03:55Ливийская национальная армия повышает степень боеготовности близ Чада
03:49Обвиняемому в убийстве девочки на Сахалине вменили новые преступления
03:21Врач рассказал, кому опасно ходить босиком по траве
03:15Специалист объяснил запреты для владельцев газовых плит
03:08"Ростех" планирует поставки новейшей ракеты "Бронебойщик"
03:03Медведев заявил о возвращении в эпоху холодной войны в отношениях с США
02:52В России планируют изменить назначение пенсий для части граждан
02:31Соратник Горбачева высказался о роли Украины в развале СССР
02:15Эксперт сообщила, кому увеличат пенсии с 1 мая
02:10Эксперт рассказал, куда поехать туристам с постковидом
01:34Депутат Рады объяснил, чем грозит Зеленскому отказ от встречи с Путиным
01:31В ФНС рассказали о новых правилах оформления налогового вычета
01:15Эксперт объяснил, что должно быть в багажнике, чтобы не оштрафовали
00:40Российский певец Feduk выпустил романтический клип
00:39У берегов Камчатки произошли три землетрясения магнитудой до 4,5
00:23Al-Sumaria: американская военная база в Багдаде подверглась обстрелу
00:18Минобороны запустило спецпроект об освобождении Венгрии от нацистов
00:15МО рассказало о помощи Красной Армии в восстановлении Венгрии после войны
00:06В Иерусалиме произошли беспорядки
Лента новостейМолния