https://ria.ru/20210422/park-1729398642.html

В московских парках высадят около семи тысяч деревьев

В московских парках высадят около семи тысяч деревьев

Около 7 тысяч саженцев деревьев посадят в городских парках Москвы в рамках столичного семейно-экологического проекта "Наше дерево", сообщил заместитель мэра... РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T09:12

2021-04-22T09:12

2021-04-22T09:12

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городское хозяйство москвы

петр бирюков

москва

общество

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Около 7 тысяч саженцев деревьев посадят в городских парках Москвы в рамках столичного семейно-экологического проекта "Наше дерево", сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.По данным на сайте мэра, за два года работы проект получил порядка 15 тысяч заявок. Благодаря этой инициативе горожане могут бесплатно высадить дерево в честь рождения ребенка. Оформить заявку на посадку можно на портале mos.ru."Семейно-экологический проект "Наше дерево" появился два года назад ... мы высадили более семи тысяч деревьев и уже получили заявки на высадку почти семи тысяч деревьев разных пород в этом году. Прием заявок на высадку именных деревьев в этом году завершится 15 июня", - приводятся слова Бирюкова на сайте мэра.Отмечается, что наибольшей популярностью среди участников проекта пользовалась липа: всего было забронировано более 6,5 тысяч таких саженцев. Также горожане чаще высаживали сосну, клен, белую иву и рябину - на каждый из видов было оставлено более чем по тысяче заявок.Добавляется, что высаживать деревья жители столицы предпочитают в Москворецком и Тропаревском лесопарках, Битцевском лесу, Измайловском парке, природном заказнике "Долина реки Сетунь" и в парке "Певческое поле". В сентябре 2021 года саженцы посадят на 21 природной территории."Московские семьи могут присоединиться к большой экологической инициативе и лично поучаствовать в озеленении города. Интерес к проекту растет. Если в 2019 году жители высадили свыше 2 300 деревьев, то в 2020 году столичные парки украсили уже пять тысяч деревьев", - приводятся на сайте слова руководителя департамента информационных технологий Москвы Эдуарда Лысенко.

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городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва, общество