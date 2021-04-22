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В Красноярском крае частный сектор переведут на экологичное отопление
В Красноярском крае частный сектор переведут на экологичное отопление
Губернатор Красноярского края Александр Усс поручил краевому кабмину до 1 июля представить план по переводу частного сектора, в основном отапливающегося углем,... РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T19:11
2021-04-22T19:11
александр усс
красноярский край
общество
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КРАСНОЯРСК, 22 апр - РИА Новости. Губернатор Красноярского края Александр Усс поручил краевому кабмину до 1 июля представить план по переводу частного сектора, в основном отапливающегося углем, на альтернативные виды топлива, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.Об этом Усс заявил в четверг, выступая с годовым отчетом о проделанной работе перед депутатами. Он обозначил экологическую повестку в числе основных приоритетов работы регионального правительства."В числе ключевых задач – улучшение экологической обстановки и формирование благоприятной среды в городах и селах. Александр Усс поручил Правительству края до 1 июля представить план практических действий по переводу частного сектора края на альтернативные виды топлива с учетом различных вариантов – использования модульных котельных, электроотопления, бездымного угля, пеллет", - говорится в сообщении.Глава региона отметил повышение уровня экологической ответственности у крупных промышленных предприятий, работающих в крае. Компании модернизируют производства, меняют технологии на более современные и экологичные, при введении режима НМУ снижают объемы выбросов.Также губернатор отметил необходимость дальнейшего совершенствования системы мониторинга атмосферного воздуха, продвижение реформы обращения с ТКО, наведение порядка в переработке промышленных отходов, обновление общественного транспорта."Нам необходимо и впредь упорно, последовательно и настойчиво работать над улучшением состояния окружающей среды, опираясь на позиции авторитетных учёных, ответственных и квалифицированных экологов, а также неравнодушных земляков, которых среди красноярцев абсолютное большинство", – подчеркнул Усс.
https://ria.ru/20210413/krasnoyarsk-1728006359.html
https://realty.ria.ru/20210422/krasnoyarsk-1729400635.html
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александр усс, красноярский край, общество

В Красноярском крае частный сектор переведут на экологичное отопление

19:11 22.04.2021
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГубернатор Красноярского края Александр Усс
Губернатор Красноярского края Александр Усс - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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КРАСНОЯРСК, 22 апр - РИА Новости. Губернатор Красноярского края Александр Усс поручил краевому кабмину до 1 июля представить план по переводу частного сектора, в основном отапливающегося углем, на альтернативные виды топлива, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.
Об этом Усс заявил в четверг, выступая с годовым отчетом о проделанной работе перед депутатами. Он обозначил экологическую повестку в числе основных приоритетов работы регионального правительства.
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"В числе ключевых задач – улучшение экологической обстановки и формирование благоприятной среды в городах и селах. Александр Усс поручил Правительству края до 1 июля представить план практических действий по переводу частного сектора края на альтернативные виды топлива с учетом различных вариантов – использования модульных котельных, электроотопления, бездымного угля, пеллет", - говорится в сообщении.
Глава региона отметил повышение уровня экологической ответственности у крупных промышленных предприятий, работающих в крае. Компании модернизируют производства, меняют технологии на более современные и экологичные, при введении режима НМУ снижают объемы выбросов.
Также губернатор отметил необходимость дальнейшего совершенствования системы мониторинга атмосферного воздуха, продвижение реформы обращения с ТКО, наведение порядка в переработке промышленных отходов, обновление общественного транспорта.
"Нам необходимо и впредь упорно, последовательно и настойчиво работать над улучшением состояния окружающей среды, опираясь на позиции авторитетных учёных, ответственных и квалифицированных экологов, а также неравнодушных земляков, которых среди красноярцев абсолютное большинство", – подчеркнул Усс.
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Александр УссКрасноярский крайОбщество
 
 
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