https://ria.ru/20210422/otoplenie-1729531508.html

В Красноярском крае частный сектор переведут на экологичное отопление

В Красноярском крае частный сектор переведут на экологичное отопление

Губернатор Красноярского края Александр Усс поручил краевому кабмину до 1 июля представить план по переводу частного сектора, в основном отапливающегося углем,... РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T19:11

2021-04-22T19:11

2021-04-22T19:11

александр усс

красноярский край

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/17/1590505306_0:133:2877:1751_1920x0_80_0_0_427505b29b367bb614a0d4a2e5b6f074.jpg

КРАСНОЯРСК, 22 апр - РИА Новости. Губернатор Красноярского края Александр Усс поручил краевому кабмину до 1 июля представить план по переводу частного сектора, в основном отапливающегося углем, на альтернативные виды топлива, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.Об этом Усс заявил в четверг, выступая с годовым отчетом о проделанной работе перед депутатами. Он обозначил экологическую повестку в числе основных приоритетов работы регионального правительства."В числе ключевых задач – улучшение экологической обстановки и формирование благоприятной среды в городах и селах. Александр Усс поручил Правительству края до 1 июля представить план практических действий по переводу частного сектора края на альтернативные виды топлива с учетом различных вариантов – использования модульных котельных, электроотопления, бездымного угля, пеллет", - говорится в сообщении.Глава региона отметил повышение уровня экологической ответственности у крупных промышленных предприятий, работающих в крае. Компании модернизируют производства, меняют технологии на более современные и экологичные, при введении режима НМУ снижают объемы выбросов.Также губернатор отметил необходимость дальнейшего совершенствования системы мониторинга атмосферного воздуха, продвижение реформы обращения с ТКО, наведение порядка в переработке промышленных отходов, обновление общественного транспорта."Нам необходимо и впредь упорно, последовательно и настойчиво работать над улучшением состояния окружающей среды, опираясь на позиции авторитетных учёных, ответственных и квалифицированных экологов, а также неравнодушных земляков, которых среди красноярцев абсолютное большинство", – подчеркнул Усс.

https://ria.ru/20210413/krasnoyarsk-1728006359.html

https://realty.ria.ru/20210422/krasnoyarsk-1729400635.html

красноярский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр усс, красноярский край, общество