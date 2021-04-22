https://ria.ru/20210422/otnosheniya-1729522655.html

Путин отметил действия Киева, разрушающие отношения с Москвой

Путин отметил действия Киева, разрушающие отношения с Москвой

Украинское руководство предприняло много шагов, разрушающих отношения с Россией, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T18:37

2021-04-22T18:37

2021-04-22T18:45

россия

владимир путин

украина

в мире

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Украинское руководство предприняло много шагов, разрушающих отношения с Россией, заявил президент РФ Владимир Путин."В последнее время действующее руководство Украины предприняло очень много шагов, разрушающих российско-украинские отношения", - сказал Путин, отвечая на вопрос журналиста во время его встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.По его словам, это касается ряда проблем двусторонних отношений, отношения к Русской православной церкви, к русскому языку."Очень много шагов, направленных на разрушение наших отношений, о чем мы, безусловно, можем только сожалеть", - добавил Путин.

https://ria.ru/20210422/zelenskiy-1729521409.html

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2021

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россия, владимир путин, украина, в мире