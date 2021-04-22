https://ria.ru/20210422/otnosheniya-1729522655.html
Путин отметил действия Киева, разрушающие отношения с Москвой
Путин отметил действия Киева, разрушающие отношения с Москвой
Украинское руководство предприняло много шагов, разрушающих отношения с Россией, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T18:37
2021-04-22T18:37
2021-04-22T18:45
россия
владимир путин
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в мире
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Украинское руководство предприняло много шагов, разрушающих отношения с Россией, заявил президент РФ Владимир Путин."В последнее время действующее руководство Украины предприняло очень много шагов, разрушающих российско-украинские отношения", - сказал Путин, отвечая на вопрос журналиста во время его встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.По его словам, это касается ряда проблем двусторонних отношений, отношения к Русской православной церкви, к русскому языку."Очень много шагов, направленных на разрушение наших отношений, о чем мы, безусловно, можем только сожалеть", - добавил Путин.
https://ria.ru/20210422/zelenskiy-1729521409.html
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