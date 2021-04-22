Сенатор назвал маловероятным отключение России от SWIFT
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости. Решение о возможном отключении России от межбанковской системы SWIFT маловероятно, но страна готова к любым сценариям, заявил сенатор РФ от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков.
Украина призвала Евросоюз рассмотреть возможность отключения России от Общества всемирных межбанковских финансовых каналов связи (SWIFT) в рамках пакета новых экономических санкций против Москвы, заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
"Эти призывы не новые. Они звучат еще с 2014 года. Решение по отключению маловероятно, но Россия подготовилась к любым сценариям. Власти Украины же подобными призывами пытаются оправдать собственные неудачи и переложить ответственность за неспособность развивать свою страну на Россию, отсюда и постоянные поиски виноватых и требования по введению новых санкций", - сказал РИА Новости Цеков.
По его словам, отключение от SWIFT будет иметь негативные последствия и неудобства для России, но куда большие экономические потери понесет сама платежная система и те государства, которые ею пользуются.
Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи (SWIFT) - международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей, к которой подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах мира. В прессе регулярно появляются сообщения, что Россия может быть отключена от этой системы в качестве одной из мер более жестких санкций со стороны Запада. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в конце марта заявлял, что нельзя исключать ни одну из угроз.