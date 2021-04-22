Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210422/otklyuchenie-1729452297.html
Сенатор назвал маловероятным отключение России от SWIFT
Сенатор назвал маловероятным отключение России от SWIFT
Решение о возможном отключении России от межбанковской системы SWIFT маловероятно, но страна готова к любым сценариям, заявил сенатор РФ от крымского региона,... РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T13:28
2021-04-22T13:28
россия
дмитрий кулеба
swift
сергей цеков
евросоюз
дмитрий песков
москва
украина
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/16/1602329577_0:101:2597:1562_1920x0_80_0_0_41518e717854e2acaa010308defcca13.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости. Решение о возможном отключении России от межбанковской системы SWIFT маловероятно, но страна готова к любым сценариям, заявил сенатор РФ от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков.Украина призвала Евросоюз рассмотреть возможность отключения России от Общества всемирных межбанковских финансовых каналов связи (SWIFT) в рамках пакета новых экономических санкций против Москвы, заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба."Эти призывы не новые. Они звучат еще с 2014 года. Решение по отключению маловероятно, но Россия подготовилась к любым сценариям. Власти Украины же подобными призывами пытаются оправдать собственные неудачи и переложить ответственность за неспособность развивать свою страну на Россию, отсюда и постоянные поиски виноватых и требования по введению новых санкций", - сказал РИА Новости Цеков.По его словам, отключение от SWIFT будет иметь негативные последствия и неудобства для России, но куда большие экономические потери понесет сама платежная система и те государства, которые ею пользуются.Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи (SWIFT) - международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей, к которой подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах мира. В прессе регулярно появляются сообщения, что Россия может быть отключена от этой системы в качестве одной из мер более жестких санкций со стороны Запада. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в конце марта заявлял, что нельзя исключать ни одну из угроз.
https://radiosputnik.ria.ru/20210422/rossiya-1729427996.html
россия
москва
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/16/1602329577_147:0:2451:1728_1920x0_80_0_0_d35de3f68cec93b808be33d87c3147f4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, дмитрий кулеба, swift, сергей цеков, евросоюз, дмитрий песков, москва, украина, технологии, экономика

Сенатор назвал маловероятным отключение России от SWIFT

13:28 22.04.2021
 
© Фото : SWIFTЛоготип SWIFT
Логотип SWIFT - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
© Фото : SWIFT
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости. Решение о возможном отключении России от межбанковской системы SWIFT маловероятно, но страна готова к любым сценариям, заявил сенатор РФ от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков.
Украина призвала Евросоюз рассмотреть возможность отключения России от Общества всемирных межбанковских финансовых каналов связи (SWIFT) в рамках пакета новых экономических санкций против Москвы, заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
Логотип SWIFT - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
Вчера, 11:47Сказано в эфире
"Пожалуйста подвиньтесь". Отключат ли Россию от SWIFT по просьбе Киева?
"Эти призывы не новые. Они звучат еще с 2014 года. Решение по отключению маловероятно, но Россия подготовилась к любым сценариям. Власти Украины же подобными призывами пытаются оправдать собственные неудачи и переложить ответственность за неспособность развивать свою страну на Россию, отсюда и постоянные поиски виноватых и требования по введению новых санкций", - сказал РИА Новости Цеков.
По его словам, отключение от SWIFT будет иметь негативные последствия и неудобства для России, но куда большие экономические потери понесет сама платежная система и те государства, которые ею пользуются.
Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи (SWIFT) - международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей, к которой подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах мира. В прессе регулярно появляются сообщения, что Россия может быть отключена от этой системы в качестве одной из мер более жестких санкций со стороны Запада. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в конце марта заявлял, что нельзя исключать ни одну из угроз.
 
РоссияДмитрий КулебаSWIFTСергей ЦековЕвросоюзДмитрий ПесковМоскваУкраинаТехнологииЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:10Диетолог рассказал, чем лучше запивать еду
03:55Ливийская национальная армия повышает степень боеготовности близ Чада
03:49Обвиняемому в убийстве девочки на Сахалине вменили новые преступления
03:21Врач рассказал, кому опасно ходить босиком по траве
03:15Специалист объяснил запреты для владельцев газовых плит
03:08"Ростех" планирует поставки новейшей ракеты "Бронебойщик"
03:03Медведев заявил о возвращении в эпоху холодной войны в отношениях с США
02:52В России планируют изменить назначение пенсий для части граждан
02:31Соратник Горбачева высказался о роли Украины в развале СССР
02:15Эксперт сообщила, кому увеличат пенсии с 1 мая
02:10Эксперт рассказал, куда поехать туристам с постковидом
01:34Депутат Рады объяснил, чем грозит Зеленскому отказ от встречи с Путиным
01:31В ФНС рассказали о новых правилах оформления налогового вычета
01:15Эксперт объяснил, что должно быть в багажнике, чтобы не оштрафовали
00:40Российский певец Feduk выпустил романтический клип
00:39У берегов Камчатки произошли три землетрясения магнитудой до 4,5
00:23Al-Sumaria: американская военная база в Багдаде подверглась обстрелу
00:18Минобороны запустило спецпроект об освобождении Венгрии от нацистов
00:15МО рассказало о помощи Красной Армии в восстановлении Венгрии после войны
00:06В Иерусалиме произошли беспорядки
Лента новостейМолния