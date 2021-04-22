https://ria.ru/20210422/otklyuchenie-1729452297.html

Сенатор назвал маловероятным отключение России от SWIFT

Сенатор назвал маловероятным отключение России от SWIFT

Решение о возможном отключении России от межбанковской системы SWIFT маловероятно, но страна готова к любым сценариям, заявил сенатор РФ от крымского региона,... РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T13:28

2021-04-22T13:28

2021-04-22T13:28

россия

дмитрий кулеба

swift

сергей цеков

евросоюз

дмитрий песков

москва

украина

технологии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости. Решение о возможном отключении России от межбанковской системы SWIFT маловероятно, но страна готова к любым сценариям, заявил сенатор РФ от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков.Украина призвала Евросоюз рассмотреть возможность отключения России от Общества всемирных межбанковских финансовых каналов связи (SWIFT) в рамках пакета новых экономических санкций против Москвы, заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба."Эти призывы не новые. Они звучат еще с 2014 года. Решение по отключению маловероятно, но Россия подготовилась к любым сценариям. Власти Украины же подобными призывами пытаются оправдать собственные неудачи и переложить ответственность за неспособность развивать свою страну на Россию, отсюда и постоянные поиски виноватых и требования по введению новых санкций", - сказал РИА Новости Цеков.По его словам, отключение от SWIFT будет иметь негативные последствия и неудобства для России, но куда большие экономические потери понесет сама платежная система и те государства, которые ею пользуются.Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи (SWIFT) - международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей, к которой подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах мира. В прессе регулярно появляются сообщения, что Россия может быть отключена от этой системы в качестве одной из мер более жестких санкций со стороны Запада. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в конце марта заявлял, что нельзя исключать ни одну из угроз.

https://radiosputnik.ria.ru/20210422/rossiya-1729427996.html

россия

москва

украина

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россия, дмитрий кулеба, swift, сергей цеков, евросоюз, дмитрий песков, москва, украина, технологии, экономика