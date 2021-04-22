https://ria.ru/20210422/otklyuchenie-1729412412.html

Депутат Госдумы Шеремет прокомментировал идею отключить Россию от SWIFT

Депутат Госдумы Шеремет прокомментировал идею отключить Россию от SWIFT

Отключение России от SWIFT, к чему призывает Украина, будет болезным для самой платежной системы, надежность и авторитетность которой станет под сомнение,... РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T10:49

2021-04-22T10:49

2021-04-22T11:55

россия

госдума рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости. Отключение России от SWIFT, к чему призывает Украина, будет болезным для самой платежной системы, надежность и авторитетность которой станет под сомнение, заявил РИА Новости депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет.Украина призвала Евросоюз рассмотреть возможность отключения России от Общества всемирных межбанковских финансовых каналов связи (SWIFT) в рамках пакета новых экономических санкций против Москвы, заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба."Представители Украины продолжают плодить неадекватные предложение. Видимо, они взяли на вооружение девиз героини известного всем мультфильма Старухи Шапокляк, и теперь стараются прославиться плохими делами. Подобные предложения – бесперспективная история, тем более что отключение России от SWIFT будет болезненным для самой платежной системы, надежность и авторитетность которой станет под сомнение", - сказал РИА Новости Шеремет.По его словам, Россией осуществляется весомая доля транзакций в рамках SWIFT, поэтому Евросоюзу, прежде чем идти на поводу у Киева и принимать столь ошибочное решение, стоит взвесить все риски."С другой стороны, нам следует подумать над развитием альтернативных отечественных платежных систем, чтобы никто не думал, что может нас чем-то шантажировать", - сказал депутат.

https://ria.ru/20210422/aktsiya-1729417573.html

https://ria.ru/20210422/swift-1729400171.html

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россия, госдума рф