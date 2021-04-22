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Более 180 камер установят на контейнерных площадках Подмосковья
Более 180 камер установят на контейнерных площадках Подмосковья
Более 180 камер видеонаблюдения установят на контейнерных площадках в Московской области до 1 июня. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу... РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T19:06
2021-04-22T19:06
2021-04-22T19:06
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Более 180 камер видеонаблюдения установят на контейнерных площадках в Московской области до 1 июня. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу министерства ЖКХ региона.Камеры установят для контроля работы операторов Подмосковья и быстрого реагирования на скопление отходов на контейнерных площадках. До 1 июня появится 185 камер, а всего до конца 2021 года – около 500.В первую очередь камеры появятся на площадках, на которые в ведомстве уже обратили внимание из-за несвоевременного вывоза или ненадлежащего содержания отходов.Следить за видео будут регулярно через Центр управления регионом (ЦУР). Сотрудники будут напрямую работать с региональными операторами и округами.Работы проводятся в рамках реализации президентского проекта "Экология". Комплексная система по обращению отходов нацелена на увеличение доли перерабатываемых отходов, что является одной из основных целей национального проекта.
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РИА Новости
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РИА Новости
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московская область (подмосковье)
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости.
Более 180 камер видеонаблюдения установят на контейнерных площадках в Московской области до 1 июня. Об этом сообщил телеканал "360"
со ссылкой на пресс-службу министерства ЖКХ региона.
Камеры установят для контроля работы операторов Подмосковья и быстрого реагирования на скопление отходов на контейнерных площадках. До 1 июня появится 185 камер, а всего до конца 2021 года – около 500.
"Проблема с быстрым накоплением отходов особенно актуальна в теплое время года, когда открыт дачный сезон. Установка камер – превентивная мера, чтобы избежать возникновения навалов и сделать жизнь местных жителей комфортнее", – отметил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.
В первую очередь камеры появятся на площадках, на которые в ведомстве уже обратили внимание из-за несвоевременного вывоза или ненадлежащего содержания отходов.
Следить за видео будут регулярно через Центр управления регионом (ЦУР). Сотрудники будут напрямую работать с региональными операторами и округами.
Работы проводятся в рамках реализации президентского проекта "Экология". Комплексная система по обращению отходов нацелена на увеличение доли перерабатываемых отходов, что является одной из основных целей национального проекта.