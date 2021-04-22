https://ria.ru/20210422/otkhody-1729529810.html

Более 180 камер установят на контейнерных площадках Подмосковья

Более 180 камер установят на контейнерных площадках Подмосковья

Более 180 камер видеонаблюдения установят на контейнерных площадках в Московской области до 1 июня. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу... РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T19:06

2021-04-22T19:06

2021-04-22T19:06

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Более 180 камер видеонаблюдения установят на контейнерных площадках в Московской области до 1 июня. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу министерства ЖКХ региона.Камеры установят для контроля работы операторов Подмосковья и быстрого реагирования на скопление отходов на контейнерных площадках. До 1 июня появится 185 камер, а всего до конца 2021 года – около 500.В первую очередь камеры появятся на площадках, на которые в ведомстве уже обратили внимание из-за несвоевременного вывоза или ненадлежащего содержания отходов.Следить за видео будут регулярно через Центр управления регионом (ЦУР). Сотрудники будут напрямую работать с региональными операторами и округами.Работы проводятся в рамках реализации президентского проекта "Экология". Комплексная система по обращению отходов нацелена на увеличение доли перерабатываемых отходов, что является одной из основных целей национального проекта.

московская область (подмосковье)

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)