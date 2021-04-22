https://ria.ru/20210422/ombudsmen-1729437057.html

Омбудсмен Москвы не получала обращений после незаконной акции в среду

Омбудсмен Москвы не получала обращений после незаконной акции в среду

Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева сообщила РИА Новости о том, что не получала обращений по итогам несогласованной акции в среду. РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T12:30

2021-04-22T12:30

2021-04-22T12:31

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева сообщила РИА Новости о том, что не получала обращений по итогам несогласованной акции в среду."Никто не обращался, мы дежурили на митинге, смотрели, никто к нам не обращался. Никаких проблем не было, видимо, все были отпущены после составления протоколов", - сказала Потяева.Ранее в МВД РФ сообщили, что в несогласованной акции в центре Москвы 21 апреля приняли участие около 6 тысяч человек. Как сообщал РИА Новости ответственный секретарь ОНК столицы Алексей Мельников, были задержаны около 20 человек.Ранее МВД РФ призвало россиян воздержаться от участия в несогласованных акциях и пообещало пресекать любую агрессию и провокации - это сообщение ведомство распространило на фоне призывов сторонников Алексея Навального выходить на несогласованные митинги 21 апреля. Об ответственности за участие в незаконных массовых акциях предупредила и Генпрокуратура РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что правоохранители примут меры в случае незаконных акций, всем нужно помнить, что призывы к провокациям звучат из-за рубежа. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, говоря про несогласованные акции, выразила надежду, что граждане понимают обоснованность мер по противодействию пандемии и не станут нарушать закон.

https://ria.ru/20210422/aktsiya-1729431344.html

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россия, онк, татьяна потяева, генеральная прокуратура рф, москва, общество