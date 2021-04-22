Омбудсмен Москвы не получала обращений после незаконной акции в среду
12:30 22.04.2021 (обновлено: 12:31 22.04.2021)
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкУчастники несанкционированной акции в поддержку Алексея Навального в Москве
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева сообщила РИА Новости о том, что не получала обращений по итогам несогласованной акции в среду.
"Никто не обращался, мы дежурили на митинге, смотрели, никто к нам не обращался. Никаких проблем не было, видимо, все были отпущены после составления протоколов", - сказала Потяева.
Ранее в МВД РФ сообщили, что в несогласованной акции в центре Москвы 21 апреля приняли участие около 6 тысяч человек. Как сообщал РИА Новости ответственный секретарь ОНК столицы Алексей Мельников, были задержаны около 20 человек.
Ранее МВД РФ призвало россиян воздержаться от участия в несогласованных акциях и пообещало пресекать любую агрессию и провокации - это сообщение ведомство распространило на фоне призывов сторонников Алексея Навального выходить на несогласованные митинги 21 апреля. Об ответственности за участие в незаконных массовых акциях предупредила и Генпрокуратура РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что правоохранители примут меры в случае незаконных акций, всем нужно помнить, что призывы к провокациям звучат из-за рубежа. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, говоря про несогласованные акции, выразила надежду, что граждане понимают обоснованность мер по противодействию пандемии и не станут нарушать закон.