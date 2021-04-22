https://ria.ru/20210422/odnoklassniki-1729422308.html
Одноклассники запустили стикеры со звуком
Одноклассники запустили стикеры со звуком
Одноклассники первыми из социальных сетей запустили стикеры со звуком. РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T11:27
2021-04-22T11:27
2021-04-22T11:27
одноклассники
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МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Одноклассники первыми из социальных сетей запустили стикеры со звуком. Первые стикеры со звуком создали Ольга Серябкина, Тимур Родригез, IOWA, Наталья Подольская, Бьянка и Денис Клявер. Также в соцсети появился стикерпак с фрагментами из сериала ОК "Пять с плюсом!". Новые стикеры доступны бесплатно всем пользователям соцсети на витрине стикеров. Они помечены специальной иконкой с динамиком, при клике на которую можно посмотреть анимацию и послушать звук. В диалоге стикеры по умолчанию воспроизводятся без звука, чтобы собеседник прослушал их, когда ему будет удобно. Новые стикеры доступны как в десктопной версии соцсети, так и в последних версиях мобильных приложений на iOS и Android. В ближайшее время все пользователи ОК получат возможность загружать свои стикеры со звуком.
https://ria.ru/20210412/odnoklassniki-1727906144.html
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одноклассники
МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Одноклассники первыми из социальных сетей запустили стикеры со звуком.
Первые стикеры со звуком создали Ольга Серябкина, Тимур Родригез, IOWA, Наталья Подольская, Бьянка и Денис Клявер. Также в соцсети появился стикерпак с фрагментами из сериала ОК "Пять с плюсом!"
.
Новые стикеры доступны бесплатно всем пользователям соцсети на витрине стикеров. Они помечены специальной иконкой с динамиком, при клике на которую можно посмотреть анимацию и послушать звук. В диалоге стикеры по умолчанию воспроизводятся без звука, чтобы собеседник прослушал их, когда ему будет удобно. Новые стикеры доступны как в десктопной версии соцсети, так и в последних версиях мобильных приложений на iOS и Android.
В ближайшее время все пользователи ОК получат возможность загружать свои стикеры со звуком.