https://ria.ru/20210422/odnoklassniki-1729422308.html

Одноклассники запустили стикеры со звуком

Одноклассники запустили стикеры со звуком

Одноклассники первыми из социальных сетей запустили стикеры со звуком. РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T11:27

2021-04-22T11:27

2021-04-22T11:27

одноклассники

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МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Одноклассники первыми из социальных сетей запустили стикеры со звуком. Первые стикеры со звуком создали Ольга Серябкина, Тимур Родригез, IOWA, Наталья Подольская, Бьянка и Денис Клявер. Также в соцсети появился стикерпак с фрагментами из сериала ОК "Пять с плюсом!". Новые стикеры доступны бесплатно всем пользователям соцсети на витрине стикеров. Они помечены специальной иконкой с динамиком, при клике на которую можно посмотреть анимацию и послушать звук. В диалоге стикеры по умолчанию воспроизводятся без звука, чтобы собеседник прослушал их, когда ему будет удобно. Новые стикеры доступны как в десктопной версии соцсети, так и в последних версиях мобильных приложений на iOS и Android. В ближайшее время все пользователи ОК получат возможность загружать свои стикеры со звуком.

https://ria.ru/20210412/odnoklassniki-1727906144.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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