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С россиянина сняли обвинения в организации обнаженной фотосъемки в Дубае
С россиянина сняли обвинения в организации обнаженной фотосъемки в Дубае
Суд ОАЭ снял обвинения с российского предпринимателя Алексея Концова в организации фотосесессии с обнаженными девушками в Дубае, в четверг его депортируют в... РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T14:50
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украина
россия
оаэ
дубай (город)
происшествия
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ДОХА, 22 апр - РИА Новости. Суд ОАЭ снял обвинения с российского предпринимателя Алексея Концова в организации фотосесессии с обнаженными девушками в Дубае, в четверг его депортируют в Россию, сообщили РИА Новости в генеральном консульстве РФ в Дубае и северных Эмиратах.Концов был задержан в начале апреля вместе с 12 девушками с Украины, которые фотографировались обнаженными на балконе в одной из высоток Дубая, после появления в социальных сетях видео, возмутившего жителей соседних домов.Ранее суд Дубая принял решение депортировать участниц фотосессии с Украины.
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украина, россия, оаэ, дубай (город), происшествия

С россиянина сняли обвинения в организации обнаженной фотосъемки в Дубае

14:50 22.04.2021 (обновлено: 15:07 22.04.2021)
 
© Flickr / dlisbonaДубай. Полиция
Дубай. Полиция - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
© Flickr / dlisbona
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ДОХА, 22 апр - РИА Новости. Суд ОАЭ снял обвинения с российского предпринимателя Алексея Концова в организации фотосесессии с обнаженными девушками в Дубае, в четверг его депортируют в Россию, сообщили РИА Новости в генеральном консульстве РФ в Дубае и северных Эмиратах.
Концов был задержан в начале апреля вместе с 12 девушками с Украины, которые фотографировались обнаженными на балконе в одной из высоток Дубая, после появления в социальных сетях видео, возмутившего жителей соседних домов.
"Суд снял с россиянина обвинения и принял решение о его депортации из ОАЭ, он должен покинуть страну в 16.15 по местному времени (15.15 мск)", - отметили в генконсульстве.
Ранее суд Дубая принял решение депортировать участниц фотосессии с Украины.
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