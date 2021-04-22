https://ria.ru/20210422/obvineniya-1729469197.html

С россиянина сняли обвинения в организации обнаженной фотосъемки в Дубае

С россиянина сняли обвинения в организации обнаженной фотосъемки в Дубае

Суд ОАЭ снял обвинения с российского предпринимателя Алексея Концова в организации фотосесессии с обнаженными девушками в Дубае, в четверг его депортируют в... РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T14:50

2021-04-22T14:50

2021-04-22T15:07

украина

россия

оаэ

дубай (город)

происшествия

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ДОХА, 22 апр - РИА Новости. Суд ОАЭ снял обвинения с российского предпринимателя Алексея Концова в организации фотосесессии с обнаженными девушками в Дубае, в четверг его депортируют в Россию, сообщили РИА Новости в генеральном консульстве РФ в Дубае и северных Эмиратах.Концов был задержан в начале апреля вместе с 12 девушками с Украины, которые фотографировались обнаженными на балконе в одной из высоток Дубая, после появления в социальных сетях видео, возмутившего жителей соседних домов.Ранее суд Дубая принял решение депортировать участниц фотосессии с Украины.

https://ria.ru/20210406/gubernator-1727042341.html

украина

россия

оаэ

дубай (город)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, россия, оаэ, дубай (город), происшествия