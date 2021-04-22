https://ria.ru/20210422/obvineniya-1729469197.html
С россиянина сняли обвинения в организации обнаженной фотосъемки в Дубае
С россиянина сняли обвинения в организации обнаженной фотосъемки в Дубае
Суд ОАЭ снял обвинения с российского предпринимателя Алексея Концова в организации фотосесессии с обнаженными девушками в Дубае, в четверг его депортируют в... РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T14:50
2021-04-22T14:50
2021-04-22T15:07
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оаэ
дубай (город)
происшествия
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ДОХА, 22 апр - РИА Новости. Суд ОАЭ снял обвинения с российского предпринимателя Алексея Концова в организации фотосесессии с обнаженными девушками в Дубае, в четверг его депортируют в Россию, сообщили РИА Новости в генеральном консульстве РФ в Дубае и северных Эмиратах.Концов был задержан в начале апреля вместе с 12 девушками с Украины, которые фотографировались обнаженными на балконе в одной из высоток Дубая, после появления в социальных сетях видео, возмутившего жителей соседних домов.Ранее суд Дубая принял решение депортировать участниц фотосессии с Украины.
https://ria.ru/20210406/gubernator-1727042341.html
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