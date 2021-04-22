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Постпред России предостерег миссию ОБСЕ от злоупотреблений
Постпред России предостерег миссию ОБСЕ от злоупотреблений
Постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич в четверг предостерег Спецмониторинговую миссию на Украине (СММ) от попыток выйти за рамки своего мандата. РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T15:47
2021-04-22T16:29
россия
обсе
донецкая народная республика
александр лукашевич
бюро по демократическим институтам и правам человека
оон
в мире
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ВЕНА, 22 апр - РИА Новости. Постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич в четверг предостерег Спецмониторинговую миссию на Украине (СММ) от попыток выйти за рамки своего мандата.Он подчеркнул, что миссии важно также не допускать отступления от своих полномочий. В этом контексте Москве непонятно, по какой причине СММ взялась изучать содержание и осуществлять анализ внутреннего законодательства Российской Федерации, на что содержится ссылка в отчете, представленном главой СММ."Предостерегаем от любых попыток выйти за рамки мандата миссии, наделяющего ее функциями исключительно в контексте происходящего на Украине. Обращаем внимание на принципиальное решение России поддержать в марте продление мандата СММ на очередной год без каких-либо его изменений", - заявил Лукашевич на онлайн-заседании постсовета ОБСЕ.По его словам, гораздо более востребовано пристальное внимание к последствиям введения украинскими властями дискриминационного законодательства в области языка, образования и других сферах. "Ведь СММ в соответствии с мандатом наделена и задачей осуществлять поддержку соблюдению прав и основных свобод человека на Украине. Востребовано более активное и результативное взаимодействие миссии с профильными институтами ОБСЕ – БДИПЧ, Представителем по вопросам свободы СМИ и Верховным комиссаром по делам национальных меньшинств", - заключил постпред.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210415/lukashevich-1728492910.html
https://ria.ru/20210416/tekhnika-1728561701.html
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россия, обсе, донецкая народная республика, александр лукашевич, бюро по демократическим институтам и правам человека, оон, в мире

Постпред России предостерег миссию ОБСЕ от злоупотреблений

15:47 22.04.2021 (обновлено: 16:29 22.04.2021)
 
© Фото : Постоянное представительство России при ОБСЕПостоянный представитель РФ в ОБСЕ Александр Лукашевич
Постоянный представитель РФ в ОБСЕ Александр Лукашевич - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
© Фото : Постоянное представительство России при ОБСЕ
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ВЕНА, 22 апр - РИА Новости. Постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич в четверг предостерег Спецмониторинговую миссию на Украине (СММ) от попыток выйти за рамки своего мандата.
Он подчеркнул, что миссии важно также не допускать отступления от своих полномочий. В этом контексте Москве непонятно, по какой причине СММ взялась изучать содержание и осуществлять анализ внутреннего законодательства Российской Федерации, на что содержится ссылка в отчете, представленном главой СММ.
Постоянный представитель РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Александр Лукашевич - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
15 апреля, 22:03
Лукашевич прокомментировал маневры НАТО вблизи Украины
"Предостерегаем от любых попыток выйти за рамки мандата миссии, наделяющего ее функциями исключительно в контексте происходящего на Украине. Обращаем внимание на принципиальное решение России поддержать в марте продление мандата СММ на очередной год без каких-либо его изменений", - заявил Лукашевич на онлайн-заседании постсовета ОБСЕ.
По его словам, гораздо более востребовано пристальное внимание к последствиям введения украинскими властями дискриминационного законодательства в области языка, образования и других сферах. "Ведь СММ в соответствии с мандатом наделена и задачей осуществлять поддержку соблюдению прав и основных свобод человека на Украине. Востребовано более активное и результативное взаимодействие миссии с профильными институтами ОБСЕ – БДИПЧ, Представителем по вопросам свободы СМИ и Верховным комиссаром по делам национальных меньшинств", - заключил постпред.
Украинский военный в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
16 апреля, 13:03
В ЛНР заявили о попытке Киева скрыть от ОБСЕ технику в Донбассе
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
 
РоссияОБСЕДонецкая Народная РеспубликаАлександр ЛукашевичБюро по демократическим институтам и правам человекаООНВ мире
 
 
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