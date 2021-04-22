https://ria.ru/20210422/obse-1729481548.html

Постпред России предостерег миссию ОБСЕ от злоупотреблений

Постпред России предостерег миссию ОБСЕ от злоупотреблений

Постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич в четверг предостерег Спецмониторинговую миссию на Украине (СММ) от попыток выйти за рамки своего мандата. РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T15:47

2021-04-22T15:47

2021-04-22T16:29

россия

обсе

донецкая народная республика

александр лукашевич

бюро по демократическим институтам и правам человека

оон

в мире

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ВЕНА, 22 апр - РИА Новости. Постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич в четверг предостерег Спецмониторинговую миссию на Украине (СММ) от попыток выйти за рамки своего мандата.Он подчеркнул, что миссии важно также не допускать отступления от своих полномочий. В этом контексте Москве непонятно, по какой причине СММ взялась изучать содержание и осуществлять анализ внутреннего законодательства Российской Федерации, на что содержится ссылка в отчете, представленном главой СММ."Предостерегаем от любых попыток выйти за рамки мандата миссии, наделяющего ее функциями исключительно в контексте происходящего на Украине. Обращаем внимание на принципиальное решение России поддержать в марте продление мандата СММ на очередной год без каких-либо его изменений", - заявил Лукашевич на онлайн-заседании постсовета ОБСЕ.По его словам, гораздо более востребовано пристальное внимание к последствиям введения украинскими властями дискриминационного законодательства в области языка, образования и других сферах. "Ведь СММ в соответствии с мандатом наделена и задачей осуществлять поддержку соблюдению прав и основных свобод человека на Украине. Востребовано более активное и результативное взаимодействие миссии с профильными институтами ОБСЕ – БДИПЧ, Представителем по вопросам свободы СМИ и Верховным комиссаром по делам национальных меньшинств", - заключил постпред.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210415/lukashevich-1728492910.html

https://ria.ru/20210416/tekhnika-1728561701.html

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россия, обсе, донецкая народная республика, александр лукашевич, бюро по демократическим институтам и правам человека, оон, в мире