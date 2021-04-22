Постпред России предостерег миссию ОБСЕ от злоупотреблений
15:47 22.04.2021 (обновлено: 16:29 22.04.2021)
© Фото : Постоянное представительство России при ОБСЕПостоянный представитель РФ в ОБСЕ Александр Лукашевич
ВЕНА, 22 апр - РИА Новости. Постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич в четверг предостерег Спецмониторинговую миссию на Украине (СММ) от попыток выйти за рамки своего мандата.
Он подчеркнул, что миссии важно также не допускать отступления от своих полномочий. В этом контексте Москве непонятно, по какой причине СММ взялась изучать содержание и осуществлять анализ внутреннего законодательства Российской Федерации, на что содержится ссылка в отчете, представленном главой СММ.
15 апреля, 22:03Лукашевич прокомментировал маневры НАТО вблизи Украины
"Предостерегаем от любых попыток выйти за рамки мандата миссии, наделяющего ее функциями исключительно в контексте происходящего на Украине. Обращаем внимание на принципиальное решение России поддержать в марте продление мандата СММ на очередной год без каких-либо его изменений", - заявил Лукашевич на онлайн-заседании постсовета ОБСЕ.
По его словам, гораздо более востребовано пристальное внимание к последствиям введения украинскими властями дискриминационного законодательства в области языка, образования и других сферах. "Ведь СММ в соответствии с мандатом наделена и задачей осуществлять поддержку соблюдению прав и основных свобод человека на Украине. Востребовано более активное и результативное взаимодействие миссии с профильными институтами ОБСЕ – БДИПЧ, Представителем по вопросам свободы СМИ и Верховным комиссаром по делам национальных меньшинств", - заключил постпред.
16 апреля, 13:03В ЛНР заявили о попытке Киева скрыть от ОБСЕ технику в Донбассе
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.