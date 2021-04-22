Врачи Навального опубликовали обращение к нему, но затем удалили
19:45 22.04.2021 (обновлено: 21:04 22.04.2021)
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда / Перейти в фотобанкАлексей Навальный на заседании Московского городского суд. Кадр видео
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Курирующие блогера Алексея Навального врачи, в том числе глава "Альянса врачей"* Анастасия Васильева, опубликовали в Twitter обращение к нему с просьбой прекратить голодовку, но затем удалили его.
"Мы как лечащие врачи обращаемся к Алексею Навальному и просим немедленно прекратить голодовку для сохранения жизни и здоровья и считаем факт допуска к нему гражданских врачей, проведение объективных исследований и консилиумов достаточным для этого", - говорится в обращении врачей, опубликованном в Twitter команды Васильевой.
После опубликования обращения его удалили.
Навальный, которому в феврале Симоновский суд Москвы отменил условный срок по делу компании "Ив Роше", назначив 3,5 года колонии общего режима, 31 марта написал в своем Instagram, что объявляет голодовку "с требованием пустить приглашенного врача": как заявляла РИА Новости адвокат Ольга Михайлова, у блогера болят нога и спина. Во ФСИН по результатам обследования назвали состояние здоровья Навального удовлетворительным и стабильным, отметив, что он получает в колонии всю необходимую медпомощь.
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова ранее сообщила журналистам, что Навального во вторник посещали гражданские врачи, не из системы ФСИН, есть их заключение, что с согласия пациента продолжаются капельницы питательной смеси, и она "пока никаких серьезных опасений в этом заключении не нашла".
*Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента.