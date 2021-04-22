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Врачи Навального опубликовали обращение к нему, но затем удалили
Врачи Навального опубликовали обращение к нему, но затем удалили
Курирующие блогера Алексея Навального врачи, в том числе глава "Альянса врачей"* Анастасия Васильева, опубликовали в Twitter обращение к нему с просьбой... РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T19:45
2021-04-22T21:04
альянс врачей
татьяна москалькова
ольга михайлова
алексей навальный
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москва
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Курирующие блогера Алексея Навального врачи, в том числе глава "Альянса врачей"* Анастасия Васильева, опубликовали в Twitter обращение к нему с просьбой прекратить голодовку, но затем удалили его."Мы как лечащие врачи обращаемся к Алексею Навальному и просим немедленно прекратить голодовку для сохранения жизни и здоровья и считаем факт допуска к нему гражданских врачей, проведение объективных исследований и консилиумов достаточным для этого", - говорится в обращении врачей, опубликованном в Twitter команды Васильевой.После опубликования обращения его удалили.Навальный, которому в феврале Симоновский суд Москвы отменил условный срок по делу компании "Ив Роше", назначив 3,5 года колонии общего режима, 31 марта написал в своем Instagram, что объявляет голодовку "с требованием пустить приглашенного врача": как заявляла РИА Новости адвокат Ольга Михайлова, у блогера болят нога и спина. Во ФСИН по результатам обследования назвали состояние здоровья Навального удовлетворительным и стабильным, отметив, что он получает в колонии всю необходимую медпомощь.Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова ранее сообщила журналистам, что Навального во вторник посещали гражданские врачи, не из системы ФСИН, есть их заключение, что с согласия пациента продолжаются капельницы питательной смеси, и она "пока никаких серьезных опасений в этом заключении не нашла".*Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента.
https://ria.ru/20210422/navalnyy-1729447980.html
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альянс врачей, татьяна москалькова, ольга михайлова, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), москва, общество

Врачи Навального опубликовали обращение к нему, но затем удалили

19:45 22.04.2021 (обновлено: 21:04 22.04.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда / Перейти в фотобанкАлексей Навальный на заседании Московского городского суд. Кадр видео
Алексей Навальный на заседании Московского городского суд. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Курирующие блогера Алексея Навального врачи, в том числе глава "Альянса врачей"* Анастасия Васильева, опубликовали в Twitter обращение к нему с просьбой прекратить голодовку, но затем удалили его.
"Мы как лечащие врачи обращаемся к Алексею Навальному и просим немедленно прекратить голодовку для сохранения жизни и здоровья и считаем факт допуска к нему гражданских врачей, проведение объективных исследований и консилиумов достаточным для этого", - говорится в обращении врачей, опубликованном в Twitter команды Васильевой.
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
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После опубликования обращения его удалили.
Навальный, которому в феврале Симоновский суд Москвы отменил условный срок по делу компании "Ив Роше", назначив 3,5 года колонии общего режима, 31 марта написал в своем Instagram, что объявляет голодовку "с требованием пустить приглашенного врача": как заявляла РИА Новости адвокат Ольга Михайлова, у блогера болят нога и спина. Во ФСИН по результатам обследования назвали состояние здоровья Навального удовлетворительным и стабильным, отметив, что он получает в колонии всю необходимую медпомощь.
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова ранее сообщила журналистам, что Навального во вторник посещали гражданские врачи, не из системы ФСИН, есть их заключение, что с согласия пациента продолжаются капельницы питательной смеси, и она "пока никаких серьезных опасений в этом заключении не нашла".
*Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента.
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Альянс врачейТатьяна МоскальковаОльга МихайловаАлексей НавальныйФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)МоскваОбщество
 
 
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