https://ria.ru/20210422/obraschenie-1729536134.html

Врачи Навального опубликовали обращение к нему, но затем удалили

Врачи Навального опубликовали обращение к нему, но затем удалили

Курирующие блогера Алексея Навального врачи, в том числе глава "Альянса врачей"* Анастасия Васильева, опубликовали в Twitter обращение к нему с просьбой... РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T19:45

2021-04-22T19:45

2021-04-22T21:04

альянс врачей

татьяна москалькова

ольга михайлова

алексей навальный

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

москва

общество

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Курирующие блогера Алексея Навального врачи, в том числе глава "Альянса врачей"* Анастасия Васильева, опубликовали в Twitter обращение к нему с просьбой прекратить голодовку, но затем удалили его."Мы как лечащие врачи обращаемся к Алексею Навальному и просим немедленно прекратить голодовку для сохранения жизни и здоровья и считаем факт допуска к нему гражданских врачей, проведение объективных исследований и консилиумов достаточным для этого", - говорится в обращении врачей, опубликованном в Twitter команды Васильевой.После опубликования обращения его удалили.Навальный, которому в феврале Симоновский суд Москвы отменил условный срок по делу компании "Ив Роше", назначив 3,5 года колонии общего режима, 31 марта написал в своем Instagram, что объявляет голодовку "с требованием пустить приглашенного врача": как заявляла РИА Новости адвокат Ольга Михайлова, у блогера болят нога и спина. Во ФСИН по результатам обследования назвали состояние здоровья Навального удовлетворительным и стабильным, отметив, что он получает в колонии всю необходимую медпомощь.Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова ранее сообщила журналистам, что Навального во вторник посещали гражданские врачи, не из системы ФСИН, есть их заключение, что с согласия пациента продолжаются капельницы питательной смеси, и она "пока никаких серьезных опасений в этом заключении не нашла".*Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента.

https://ria.ru/20210422/navalnyy-1729447980.html

https://ria.ru/20210422/navalnyy-1729437637.html

москва

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альянс врачей, татьяна москалькова, ольга михайлова, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), москва, общество