https://ria.ru/20210422/obraschenie-1729502355.html

В Тыве готовят обращение с просьбой включить регион в план газификации

В Тыве готовят обращение с просьбой включить регион в план газификации

Власти Тувы направят обращение в правительство России и в адрес генерального директора ПАО "Газпром" с просьбой включить республику в план газификации субъектов РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T17:09

2021-04-22T17:09

2021-04-22T17:09

россия

жкх

газпром

владимир путин

москва

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КРАСНОЯРСК, 22 апр - РИА Новости. Власти Тувы направят обращение в правительство России и в адрес генерального директора ПАО "Газпром" с просьбой включить республику в план газификации субъектов РФ, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.По ее данным, об этом сообщил временно исполняющий обязанности Главы Тувы Владислав Ховалыг после возвращения в Туву из Москвы, где он принял участие в оглашении президентом РФ Владимиром Путиным ежегодного послания Федеральному собранию.Ховалыг отметил, что республика не попала в первую программу газификации регионов до 2030 года."Сейчас президентом было четко установлено, что правительство России вместе с регионами в ближайшее время разработает соответствующий план газификации тех субъектов федерации, которые не попали в первоначальную программу. Я думаю, если принципиальное решение на самом высоком уровне принято, нам остается только правильно исполнять, добиваться поставленных задач", - отметил врио главы республики.

https://ria.ru/20210421/rezhim-1729200771.html

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россия, жкх, газпром, владимир путин, москва