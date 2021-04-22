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В Тыве готовят обращение с просьбой включить регион в план газификации
В Тыве готовят обращение с просьбой включить регион в план газификации
Власти Тувы направят обращение в правительство России и в адрес генерального директора ПАО "Газпром" с просьбой включить республику в план газификации субъектов РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T17:09
2021-04-22T17:09
россия
жкх
газпром
владимир путин
москва
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КРАСНОЯРСК, 22 апр - РИА Новости. Власти Тувы направят обращение в правительство России и в адрес генерального директора ПАО "Газпром" с просьбой включить республику в план газификации субъектов РФ, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.По ее данным, об этом сообщил временно исполняющий обязанности Главы Тувы Владислав Ховалыг после возвращения в Туву из Москвы, где он принял участие в оглашении президентом РФ Владимиром Путиным ежегодного послания Федеральному собранию.Ховалыг отметил, что республика не попала в первую программу газификации регионов до 2030 года."Сейчас президентом было четко установлено, что правительство России вместе с регионами в ближайшее время разработает соответствующий план газификации тех субъектов федерации, которые не попали в первоначальную программу. Я думаю, если принципиальное решение на самом высоком уровне принято, нам остается только правильно исполнять, добиваться поставленных задач", - отметил врио главы республики.
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россия, жкх, газпром, владимир путин, москва

В Тыве готовят обращение с просьбой включить регион в план газификации

17:09 22.04.2021
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкГазопровод высокого давления от ГРС №2 "Елабуга Центральная - ПАО "Нижнекамскнефтехим"
Газопровод высокого давления от ГРС №2 Елабуга Центральная - ПАО Нижнекамскнефтехим - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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КРАСНОЯРСК, 22 апр - РИА Новости. Власти Тувы направят обращение в правительство России и в адрес генерального директора ПАО "Газпром" с просьбой включить республику в план газификации субъектов РФ, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.
По ее данным, об этом сообщил временно исполняющий обязанности Главы Тувы Владислав Ховалыг после возвращения в Туву из Москвы, где он принял участие в оглашении президентом РФ Владимиром Путиным ежегодного послания Федеральному собранию.
"Врио главы Тувы рассказал о перспективах газификации республики, отметил, что ранее состоялся телефонный разговор с генеральным директором ООО "Газпром межрегионгаз" Сергеем Густовым. По итогам разговора принято решение о направлении обращений в адрес генерального директора ПАО "Газпром" Алексея Миллера и министра энергетики России Николая Шульгинова о включении республики в перечень субъектов по газификации", - говорится в сообщении.
Ховалыг отметил, что республика не попала в первую программу газификации регионов до 2030 года.
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"Сейчас президентом было четко установлено, что правительство России вместе с регионами в ближайшее время разработает соответствующий план газификации тех субъектов федерации, которые не попали в первоначальную программу. Я думаю, если принципиальное решение на самом высоком уровне принято, нам остается только правильно исполнять, добиваться поставленных задач", - отметил врио главы республики.
 
РоссияЖКХГазпромВладимир ПутинМосква
 
 
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