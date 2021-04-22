https://ria.ru/20210422/obezzhirennye-1729383596.html

Врач-диетолог рассказала, что не так с обезжиренными продуктами

Врач-диетолог рассказала, что не так с обезжиренными продуктами

Какие опасности таят в себе обезжиренные продукты и почему не стоит ими злоупотреблять, рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T02:10

2021-04-22T02:10

2021-04-22T02:10

здоровье

россия

нурия дианова

еда

питание

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Какие опасности таят в себе обезжиренные продукты и почему не стоит ими злоупотреблять, рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова.Часто люди думают, что маложирные или обезжиренные продукты можно есть в большом количестве. Однако это не так, потому что важно и количество съеденного, а не только проценты жира. Поэтому, предупреждает врач-диетолог, не стоит увлекаться такими продуктами, поскольку это ведет к перееданию. Она отметила, что при этом можно получить избыточное количество не самых полезных компонентов. Когда происходит процесс обезжиривания, продукт может терять вкусовые качества, также изменяется его консистенция, компенсировать это приходится за счет различных добавок, пояснила врач-диетолог. Так, например, возможна замена натуральных жиров растительными, которые могут содержать трансжиры, "Контроль жирности – важный вопрос, но главное, чтобы вместо натурального жира не было подмены непонятными жирами растительного происхождения, по которым нельзя понять, есть в них трансжиры или нет. Если продукт обезжиренный, значит, над ним "колдовали"", – считает Дианова.По ее словам, в такие продукты могут добавить сахар, соль, крахмал, усилители вкуса, поэтому их длительное потребление может привести к проблемам со здоровьем. "Когда слишком много крахмалов, это в первую очередь послабление стула. Со временем избыточное количество добавок влияет на кишечник, на красоту, чистоту кожных покровов. По УЗИ могут быть реактивные панкреатиты, когда явного нарушения функций нет, но есть изменения поджелудочной. Это и набор веса, когда человек не ест явно сладкий продукт, но ест много псевдопродуктов", – уточнила Дианова.Диетолог посоветовала тем, кто хочет сократить потребление жира, выбирать исходно натуральные продукты средней жирности с минимальной промышленной обработкой.

https://ria.ru/20210414/moloko-1728167117.html

https://ria.ru/20210402/tvorog-1604038165.html

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здоровье, россия, нурия дианова, еда, питание, общество