https://ria.ru/20210422/nktski-1729414828.html

Онлайн-брифинг замдиректора НКЦКИ Николая Мурашова

Онлайн-брифинг замдиректора НКЦКИ Николая Мурашова

27 апреля в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-брифинг заместителя директора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам Николая МУРАШОВА на тему: "Защита национального информационного пространства в новых реалиях 2020-2021 гг.".

2021-04-22T11:01

2021-04-22T11:01

2021-04-22T11:01

анонсы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/sharing/article/1729414828.jpg?1619078500

Задать вопросВ рамках брифинга речь пойдет о влиянии пандемии и введения ограничительных мер на обстановку в информационном пространстве, об использовании компьютерных атак в экстремистских целях, а также о принятых НКЦКИ мерах по недопущению инцидентов в российском информационном пространстве. Будет освещена тема взаимодействия НКЦКИ с партерами и потребителями услуг, рекомендованы ресурсы НКЦКИ для получения пользователями и специалистами актуальных сведений об угрозах информационной безопасности и мерах противодействия им.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы