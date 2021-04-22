Онлайн-брифинг замдиректора НКЦКИ Николая Мурашова
27 апреля в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-брифинг заместителя директора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам Николая МУРАШОВА на тему: "Защита национального информационного пространства в новых реалиях 2020-2021 гг.".
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В рамках брифинга речь пойдет о влиянии пандемии и введения ограничительных мер на обстановку в информационном пространстве, об использовании компьютерных атак в экстремистских целях, а также о принятых НКЦКИ мерах по недопущению инцидентов в российском информационном пространстве. Будет освещена тема взаимодействия НКЦКИ с партерами и потребителями услуг, рекомендованы ресурсы НКЦКИ для получения пользователями и специалистами актуальных сведений об угрозах информационной безопасности и мерах противодействия им.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
В рамках брифинга речь пойдет о влиянии пандемии и введения ограничительных мер на обстановку в информационном пространстве, об использовании компьютерных атак в экстремистских целях, а также о принятых НКЦКИ мерах по недопущению инцидентов в российском информационном пространстве. Будет освещена тема взаимодействия НКЦКИ с партерами и потребителями услуг, рекомендованы ресурсы НКЦКИ для получения пользователями и специалистами актуальных сведений об угрозах информационной безопасности и мерах противодействия им.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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