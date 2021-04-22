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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210422/netflix-1729227072.html
Дакота Джонсон сыграет главную роль в экранизации романа Джейн Остин
Дакота Джонсон сыграет главную роль в экранизации романа Джейн Остин
Дакота Джонсон сыграет главную роль в новом проекте Netflix ‒ экранизации "Доводов рассудка" Джейн Остин, сообщает Variety. РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T10:25
2021-04-22T10:25
культура
кино и сериалы
netflix
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Дакота Джонсон сыграет главную роль в новом проекте Netflix ‒ экранизации "Доводов рассудка" Джейн Остин, сообщает Variety. Главной героине романа, Энн Элиотт, 27 лет, она не замужем и у нее нет детей. Ее семья находится на грани банкротства. Восемь лет назад девушка отвергла предложение мужчины, но судьба вновь сводит ее с ним. "Доводы рассудка" ‒ последний роман Джейн Остин, он был опубликован в 1818 году уже после смерти писательницы. Книга неоднократно экранизировалась. В 2007 вышел одноименный телевизионный фильм с Салли Хокинс в главной роли. Киностудия Searchlight Pictures также сейчас работает над экранизацией этой книги. Главную роль в этом проекте получила звезда сериала "Наследники" Сара Снук.Дакота Джонсон известна по роли в Анастейши Стил в фильмах из серии "Пятьдесят оттенков серого". Также она исполнила главные роли в двух фильмах режиссера "Зови меня своим именем" Луки Гуаданьино – "Большом всплеске" и "Суспирии". Когда состоится премьера экранизации "Доводов рассудка" на Netlix, пока не объявлено.
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кино и сериалы, netflix

Дакота Джонсон сыграет главную роль в экранизации романа Джейн Остин

10:25 22.04.2021
 
© AP Photo / Joel RyaДакота Джонсон на премьере фильма "Большой всплеск"
Дакота Джонсон на премьере фильма Большой всплеск - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
© AP Photo / Joel Rya
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Дакота Джонсон сыграет главную роль в новом проекте Netflix ‒ экранизации "Доводов рассудка" Джейн Остин, сообщает Variety.
Главной героине романа, Энн Элиотт, 27 лет, она не замужем и у нее нет детей. Ее семья находится на грани банкротства. Восемь лет назад девушка отвергла предложение мужчины, но судьба вновь сводит ее с ним.
"Доводы рассудка" ‒ последний роман Джейн Остин, он был опубликован в 1818 году уже после смерти писательницы. Книга неоднократно экранизировалась. В 2007 вышел одноименный телевизионный фильм с Салли Хокинс в главной роли. Киностудия Searchlight Pictures также сейчас работает над экранизацией этой книги. Главную роль в этом проекте получила звезда сериала "Наследники" Сара Снук.
Дакота Джонсон известна по роли в Анастейши Стил в фильмах из серии "Пятьдесят оттенков серого". Также она исполнила главные роли в двух фильмах режиссера "Зови меня своим именем" Луки Гуаданьино – "Большом всплеске" и "Суспирии".
Когда состоится премьера экранизации "Доводов рассудка" на Netlix, пока не объявлено.
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