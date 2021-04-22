https://ria.ru/20210422/navalnyy-1729520123.html

В Екатеринбурге арестовали экс-координатора штаба Навального

В Екатеринбурге арестовали экс-координатора штаба Навального

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга в четверг назначил бывшему координатору городского штаба Алексея Навального Ирине Норман 30 суток ареста за повторную... РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T18:29

2021-04-22T18:29

2021-04-22T18:29

россия

алексей навальный

екатеринбург

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 апр – РИА Новости. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга в четверг назначил бывшему координатору городского штаба Алексея Навального Ирине Норман 30 суток ареста за повторную организацию незаконной акции, сообщили РИА Новости в суде.Несогласованная акция прошла в среду в центре уральской столицы, как и в ряде других городов России. По данным властей, в Екатеринбурге на улицу вышли примерно 2,5 тысячи человек."Тридцать суток ареста", - сказала собеседница агентства в ответ на вопрос о решении по делу Норман.Как уточнила журналистам адвокат Юлия Федотова, Норман вменили часть 8 статьи 20.2 - "Повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга".Поводом, по ее словам, стала публикация истории в Instagram с датой, временем и местом начала несогласованной акции 21 апреля.Ранее другому местному активисту Виктору Балдину назначили 30 часов обязательных работ и 15 суток ареста за неповиновение полицейскому. Это стало первым в Екатеринбурге судебным решением по прошедшей акции.Согласно сводным данным МВД, накануне на несогласованные митинги, несмотря на многочисленные предупреждения властей, вышли около 14,4 тысячи человек. Данные приведены по 29 городам России и не учитывают некоторые города, где проходили акции. Статистика задержаний официально не публиковалась.

https://ria.ru/20210331/navalnyy-1603698172.html

https://ria.ru/20210211/navalnyy-1596886135.html

россия

екатеринбург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, алексей навальный, екатеринбург, происшествия