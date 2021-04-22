https://ria.ru/20210422/nasekomye-1732295245.html

В лесопарках Москвы появятся домики для насекомых

В лесопарках Москвы появятся домики для насекомых

Специалисты Мосприроды установят в лесопарках столицы домики для насекомых, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей РИА Новости, 14.05.2021

2021-04-22T14:12

2021-04-22T14:12

2021-05-14T13:21

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Специалисты Мосприроды установят в лесопарках столицы домики для насекомых, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды."В лесопарках Москвы специалисты Мосприроды установят новую недвижимость для насекомых", - говорится в сообщении.Отмечается, что весной традиционно на всех природных территориях и во дворах жилых домов устанавливают домики для птиц, однако, по мнению специалистов Мосприроды, домики нужны и насекомым.Отмечается, что такие домики становятся все более популярными ландшафтными объектами. Они выполняют одновременно практические и декоративные функции. В Европе их называют insect hotels и превращают в настоящие арт-объекты, оригинальные элементы садового дизайна. Но главной их задачей является увеличение количества полезной фауны и сохранение ценных насекомых.В 2019 году такие домики появились в природно-историческом парке "Кузьминки-Люблино". Жилищам для насекомых тогда традиционно придали декоративную форму наподобие скворечников, но без передней стенки. Боковые стены и крыша служили защитой от ветра и осадков. Внутреннее пространство домика было заполнено "трубочками" – сухими стеблями растений: крапивы, конского щавеля, сахалинской гречихи (рейнутрии), а также палочками и веточками хвойных пород деревьев – переработанных новогодних елок, собранных у населения в ходе общегородской экологической акции "Елочный круговорот – 2019". Домики были установлены в дендросаду на Кузьминской улице. В ячейках поселились полезные насекомые – осмии, златоглазки, божьи коровки, наездники, журчалки, жужелицы и прочие."В этом году опыт планируется распространить на других природных территориях",- добавили в департаменте.

https://ria.ru/20210413/ptitsy-1728252286.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мосприрода, городское хозяйство москвы, москва, общество