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В лесопарках Москвы появятся домики для насекомых
В лесопарках Москвы появятся домики для насекомых
Специалисты Мосприроды установят в лесопарках столицы домики для насекомых, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей РИА Новости, 14.05.2021
2021-04-22T14:12
2021-05-14T13:21
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Специалисты Мосприроды установят в лесопарках столицы домики для насекомых, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды."В лесопарках Москвы специалисты Мосприроды установят новую недвижимость для насекомых", - говорится в сообщении.Отмечается, что весной традиционно на всех природных территориях и во дворах жилых домов устанавливают домики для птиц, однако, по мнению специалистов Мосприроды, домики нужны и насекомым.Отмечается, что такие домики становятся все более популярными ландшафтными объектами. Они выполняют одновременно практические и декоративные функции. В Европе их называют insect hotels и превращают в настоящие арт-объекты, оригинальные элементы садового дизайна. Но главной их задачей является увеличение количества полезной фауны и сохранение ценных насекомых.В 2019 году такие домики появились в природно-историческом парке "Кузьминки-Люблино". Жилищам для насекомых тогда традиционно придали декоративную форму наподобие скворечников, но без передней стенки. Боковые стены и крыша служили защитой от ветра и осадков. Внутреннее пространство домика было заполнено "трубочками" – сухими стеблями растений: крапивы, конского щавеля, сахалинской гречихи (рейнутрии), а также палочками и веточками хвойных пород деревьев – переработанных новогодних елок, собранных у населения в ходе общегородской экологической акции "Елочный круговорот – 2019". Домики были установлены в дендросаду на Кузьминской улице. В ячейках поселились полезные насекомые – осмии, златоглазки, божьи коровки, наездники, журчалки, жужелицы и прочие."В этом году опыт планируется распространить на других природных территориях",- добавили в департаменте.
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мосприрода, городское хозяйство москвы, москва, общество

В лесопарках Москвы появятся домики для насекомых

14:12 22.04.2021 (обновлено: 13:21 14.05.2021)
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкДомик для насекомых в природно-историческом парке "Кузьминки-Люблино"
Домик для насекомых в природно-историческом парке Кузьминки-Люблино - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Специалисты Мосприроды установят в лесопарках столицы домики для насекомых, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
"В лесопарках Москвы специалисты Мосприроды установят новую недвижимость для насекомых", - говорится в сообщении.
Отмечается, что весной традиционно на всех природных территориях и во дворах жилых домов устанавливают домики для птиц, однако, по мнению специалистов Мосприроды, домики нужны и насекомым.
"Специалисты во всем мире уже давно говорят о проблеме сохранения пчел и других насекомых, популяции которых катастрофически сократились. А ведь эти скромные помощники играют важную роль в природе и приносят большую пользу. Они не только опыляют растения, но и участвуют в невидимой борьбе с вредителями. И полезных насекомых нужно привлекать на природные территории не меньше, чем бабочек или птиц. Для этого в парках и садах все чаще оборудуют домики для насекомых", - отмечает пресс-служба.
Отмечается, что такие домики становятся все более популярными ландшафтными объектами. Они выполняют одновременно практические и декоративные функции. В Европе их называют insect hotels и превращают в настоящие арт-объекты, оригинальные элементы садового дизайна. Но главной их задачей является увеличение количества полезной фауны и сохранение ценных насекомых.
"В таком жилище могут поселиться пчелы-осмии, златоглазки, божьи коровки, наездники, журчалки, жужелицы и прочие насекомые. Послужит домик и "гостиницей" для полезных жуков, и "родильным домом", ведь в него могут забраться гусеницы перед превращением в куколок, из которых выведутся одни из самых красивых насекомых – бабочки", - говорится в сообщении.
В 2019 году такие домики появились в природно-историческом парке "Кузьминки-Люблино". Жилищам для насекомых тогда традиционно придали декоративную форму наподобие скворечников, но без передней стенки. Боковые стены и крыша служили защитой от ветра и осадков. Внутреннее пространство домика было заполнено "трубочками" – сухими стеблями растений: крапивы, конского щавеля, сахалинской гречихи (рейнутрии), а также палочками и веточками хвойных пород деревьев – переработанных новогодних елок, собранных у населения в ходе общегородской экологической акции "Елочный круговорот – 2019". Домики были установлены в дендросаду на Кузьминской улице. В ячейках поселились полезные насекомые – осмии, златоглазки, божьи коровки, наездники, журчалки, жужелицы и прочие.
"В этом году опыт планируется распространить на других природных территориях",- добавили в департаменте.
Скворечник на дереве в Детском Черкизовском парке в Москве - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
13 апреля, 15:53Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Почти 100 новых домиков дли птиц установят в Москве в 2021 году
 
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