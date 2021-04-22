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В Мытищах подросток ранил девушку из пневматики
В Мытищах подросток ранил девушку из пневматики
Юный хулиган в подмосковных Мытищах ранил девушку из пневматического пистолета, стреляя по пешеходному переходу, сообщила журналистам в четверг старший помощник РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T11:23
2021-04-22T11:23
2021-04-22T11:29
следственный комитет россии (ск рф)
мытищи
происшествия
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Юный хулиган в подмосковных Мытищах ранил девушку из пневматического пистолета, стреляя по пешеходному переходу, сообщила журналистам в четверг старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий.По предварительным данным, 13 апреля молодой человек, находясь в автомобиле возле дома по улице Селикатной, несколько раз выстрелил из пневматического пистолета в сторону пешеходного перехода. Один из выстрелов попал в ногу девушке.Следователями и криминалистами осмотрено место происшествия, допрошен стрелок, а также очевидцы, назначена судмедэкспертиза.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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следственный комитет россии (ск рф), мытищи, происшествия