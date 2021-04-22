https://ria.ru/20210422/mytischi-1729420498.html

В Мытищах подросток ранил девушку из пневматики

В Мытищах подросток ранил девушку из пневматики

Юный хулиган в подмосковных Мытищах ранил девушку из пневматического пистолета, стреляя по пешеходному переходу, сообщила журналистам в четверг старший помощник РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T11:23

2021-04-22T11:23

2021-04-22T11:29

следственный комитет россии (ск рф)

мытищи

происшествия

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Юный хулиган в подмосковных Мытищах ранил девушку из пневматического пистолета, стреляя по пешеходному переходу, сообщила журналистам в четверг старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий.По предварительным данным, 13 апреля молодой человек, находясь в автомобиле возле дома по улице Селикатной, несколько раз выстрелил из пневматического пистолета в сторону пешеходного перехода. Один из выстрелов попал в ногу девушке.Следователями и криминалистами осмотрено место происшествия, допрошен стрелок, а также очевидцы, назначена судмедэкспертиза.

мытищи

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), мытищи, происшествия