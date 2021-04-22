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Москалькову переизбрали на должность уполномоченного по правам человека
Москалькову переизбрали на должность уполномоченного по правам человека
Государственная Дума избрала Татьяну Москалькову уполномоченным по правам человека в России, в нынешнюю должность она вступает повторно, передаёт корреспондент... РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T14:20
2021-04-22T14:44
вячеслав володин
владимир путин
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россия
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политика
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МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Государственная Дума избрала Татьяну Москалькову уполномоченным по правам человека в России, в нынешнюю должность она вступает повторно, передаёт корреспондент РИА Новости.В четверг на пленарном заседании Госдума рассматривает вопрос о назначении на должность уполномоченного по правам человека в РФ. Среди кандидатов – действующий российский омбудсмен Татьяна Москалькова и депутат от фракции ЛДПР Иван Сухарев.Так, решением Госдумы на должность омбудсмена назначена Москалькова."Эта работа выполняется очень эффективно, в силу вашей компетенции, профессионального юриста, человека, который прошел в этой жизни все этапы непростой службы в разных сферах", - сказал о работе Москальковой председатель Госдумы Вячеслав Володин.Москалькова в свою очередь поблагодарила президента и парламент."Сегодня для меня очень ответственный день. Я хотела бы в первую очередь сказать слова благодарности президенту. Пять лет работы в должности мне позволили увидеть зоны роста этого института... Я благодарю весь депутатский корпус, сенаторов. Запрос на справедливость в обществе велик", - сказала Москалькова после вступления в должность.Москалькова была избрана на должность уполномоченного по правам человека в РФ 22 апреля 2016 года постановлением Государственной Думы. Срок полномочий омбудсмена прекращается по истечении пяти лет.Ранее президент РФ Владимир Путин внес кандидатуру Москальковой для переназначения на должность уполномоченного по правам человека в Российской Федерации.
https://ria.ru/20210406/pensiya-1727028919.html
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вячеслав володин, владимир путин, иван сухарев, лдпр, госдума рф, россия, татьяна москалькова, политика

Москалькову переизбрали на должность уполномоченного по правам человека

14:20 22.04.2021 (обновлено: 14:44 22.04.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на заседании Совета Федерации РФ
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Государственная Дума избрала Татьяну Москалькову уполномоченным по правам человека в России, в нынешнюю должность она вступает повторно, передаёт корреспондент РИА Новости.
В четверг на пленарном заседании Госдума рассматривает вопрос о назначении на должность уполномоченного по правам человека в РФ. Среди кандидатов – действующий российский омбудсмен Татьяна Москалькова и депутат от фракции ЛДПР Иван Сухарев.
Так, решением Госдумы на должность омбудсмена назначена Москалькова.
"Эта работа выполняется очень эффективно, в силу вашей компетенции, профессионального юриста, человека, который прошел в этой жизни все этапы непростой службы в разных сферах", - сказал о работе Москальковой председатель Госдумы Вячеслав Володин.
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"Сегодня для меня очень ответственный день. Я хотела бы в первую очередь сказать слова благодарности президенту. Пять лет работы в должности мне позволили увидеть зоны роста этого института... Я благодарю весь депутатский корпус, сенаторов. Запрос на справедливость в обществе велик", - сказала Москалькова после вступления в должность.
Москалькова была избрана на должность уполномоченного по правам человека в РФ 22 апреля 2016 года постановлением Государственной Думы. Срок полномочий омбудсмена прекращается по истечении пяти лет.
Ранее президент РФ Владимир Путин внес кандидатуру Москальковой для переназначения на должность уполномоченного по правам человека в Российской Федерации.
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