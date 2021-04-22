https://ria.ru/20210422/moshenniki-1729384180.html

Эксперт рассказал, откуда мошенники так много знают о россиянах

Эксперт рассказал, откуда мошенники так много знают о россиянах

Мошенники, обманывающие россиян под видом сотрудников интернет-магазинов, получают информацию из кол-центров или с компьютеров операторов. Как это работает,... РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T04:10

2021-04-22T04:10

2021-04-22T04:10

григорий пащенко

россия

мошенничество

технологии

общество

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Мошенники, обманывающие россиян под видом сотрудников интернет-магазинов, получают информацию из кол-центров или с компьютеров операторов. Как это работает, объяснил в интервью радио Sputnik специалист по информационной безопасности Григорий Пащенко. Эксперт предупредил, что злоумышленникам для того, чтобы попытаться украсть сведения о ваших платежных инструментах или персональную информацию, нужны данные о заказе, который вы сделали в интернет-магазине и ваш номер телефона. И они вполне могут их получить, если на них работают недобросовестные операторы кол-центра магазина. Они получают небольшую зарплату и за вознаграждение некоторые из них готовы предоставить жуликам информацию, считает Пащенко. По его словам, иногда информация попадает к мошенникам другим путем. Если какой-то интернет-магазин не обладает большим штатом администраторов, которые занимаются информационной безопасностью, данные можно похитить с помощью взлома компьютерных сетей. "Чаще всего операторы таких компаний работают удаленно с домашних компьютеров и мало задумываются о какой-то безопасности. Злоумышленники взламывают их и получают доступ к базе покупок. Отслеживая в реальном времени заказы, появляется возможность звонить клиентам и обманывать их", – рассказал Пащенко.Он объяснил, что если вы сделали заказ в интернет-магазине, а уже через несколько минут вам перезванивают, чтобы уточнить данные банковской карты, нужно понимать, что это могут быть мошенники. Чтобы обезопасить себя от их действий, необходимо самому позвонить в интернет-магазин для подтверждения заказа или способа оплаты."Как правило, злоумышленники звонят человеку с подменой своего номера на телефон интернет-магазина. Если вы не уверены, что звонок поступил от оператора магазина, то проще всего самостоятельно позвонить в этот магазин и самостоятельно сделать заказ у оператора", – посоветовал Пащенко.

https://ria.ru/20210406/moshennichestvo-1604380577.html

https://ria.ru/20210329/moshenniki-1603261296.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

григорий пащенко, россия, мошенничество, технологии, общество