Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210422/moshenniki-1729384180.html
Эксперт рассказал, откуда мошенники так много знают о россиянах
Эксперт рассказал, откуда мошенники так много знают о россиянах
Мошенники, обманывающие россиян под видом сотрудников интернет-магазинов, получают информацию из кол-центров или с компьютеров операторов. Как это работает,... РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T04:10
2021-04-22T04:10
григорий пащенко
россия
мошенничество
технологии
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/152854/64/1528546448_0:0:4365:2455_1920x0_80_0_0_d7edab292a1fc4c24978de43968c55a4.jpg
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Мошенники, обманывающие россиян под видом сотрудников интернет-магазинов, получают информацию из кол-центров или с компьютеров операторов. Как это работает, объяснил в интервью радио Sputnik специалист по информационной безопасности Григорий Пащенко. Эксперт предупредил, что злоумышленникам для того, чтобы попытаться украсть сведения о ваших платежных инструментах или персональную информацию, нужны данные о заказе, который вы сделали в интернет-магазине и ваш номер телефона. И они вполне могут их получить, если на них работают недобросовестные операторы кол-центра магазина. Они получают небольшую зарплату и за вознаграждение некоторые из них готовы предоставить жуликам информацию, считает Пащенко. По его словам, иногда информация попадает к мошенникам другим путем. Если какой-то интернет-магазин не обладает большим штатом администраторов, которые занимаются информационной безопасностью, данные можно похитить с помощью взлома компьютерных сетей. "Чаще всего операторы таких компаний работают удаленно с домашних компьютеров и мало задумываются о какой-то безопасности. Злоумышленники взламывают их и получают доступ к базе покупок. Отслеживая в реальном времени заказы, появляется возможность звонить клиентам и обманывать их", – рассказал Пащенко.Он объяснил, что если вы сделали заказ в интернет-магазине, а уже через несколько минут вам перезванивают, чтобы уточнить данные банковской карты, нужно понимать, что это могут быть мошенники. Чтобы обезопасить себя от их действий, необходимо самому позвонить в интернет-магазин для подтверждения заказа или способа оплаты."Как правило, злоумышленники звонят человеку с подменой своего номера на телефон интернет-магазина. Если вы не уверены, что звонок поступил от оператора магазина, то проще всего самостоятельно позвонить в этот магазин и самостоятельно сделать заказ у оператора", – посоветовал Пащенко.
https://ria.ru/20210406/moshennichestvo-1604380577.html
https://ria.ru/20210329/moshenniki-1603261296.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/152854/64/1528546448_490:0:4365:2906_1920x0_80_0_0_bd581b11fe2c7942edc7e86b3818dcad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
григорий пащенко, россия, мошенничество, технологии, общество

Эксперт рассказал, откуда мошенники так много знают о россиянах

04:10 22.04.2021
 
CC0 / TeroVesalainen / Смартфон
Смартфон - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
CC0 / TeroVesalainen /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Мошенники, обманывающие россиян под видом сотрудников интернет-магазинов, получают информацию из кол-центров или с компьютеров операторов. Как это работает, объяснил в интервью радио Sputnik специалист по информационной безопасности Григорий Пащенко.
Эксперт предупредил, что злоумышленникам для того, чтобы попытаться украсть сведения о ваших платежных инструментах или персональную информацию, нужны данные о заказе, который вы сделали в интернет-магазине и ваш номер телефона. И они вполне могут их получить, если на них работают недобросовестные операторы кол-центра магазина. Они получают небольшую зарплату и за вознаграждение некоторые из них готовы предоставить жуликам информацию, считает Пащенко.

"Когда мы заказываем что-то в реальном интернет-магазине, то мошенники все равно могут узнать о заказе. После этого они связываются с жертвой и представляются сотрудниками торговой сети, а дальше начинаются мошеннические действия. Так происходит из-за того, что вас кто-то слил. Это могли сделать операторы из кол-центра магазина", – объяснил специалист.

По его словам, иногда информация попадает к мошенникам другим путем. Если какой-то интернет-магазин не обладает большим штатом администраторов, которые занимаются информационной безопасностью, данные можно похитить с помощью взлома компьютерных сетей.
Котировки фондового рынка на экране в здании Московской биржи - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
6 апреля, 06:11
Мошенники начали применять новую схему обмана
"Чаще всего операторы таких компаний работают удаленно с домашних компьютеров и мало задумываются о какой-то безопасности. Злоумышленники взламывают их и получают доступ к базе покупок. Отслеживая в реальном времени заказы, появляется возможность звонить клиентам и обманывать их", – рассказал Пащенко.
Он объяснил, что если вы сделали заказ в интернет-магазине, а уже через несколько минут вам перезванивают, чтобы уточнить данные банковской карты, нужно понимать, что это могут быть мошенники. Чтобы обезопасить себя от их действий, необходимо самому позвонить в интернет-магазин для подтверждения заказа или способа оплаты.
"Как правило, злоумышленники звонят человеку с подменой своего номера на телефон интернет-магазина. Если вы не уверены, что звонок поступил от оператора магазина, то проще всего самостоятельно позвонить в этот магазин и самостоятельно сделать заказ у оператора", – посоветовал Пащенко.
Монеты и банковские карты - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
29 марта, 11:14
"Ъ": в России мошенники решили нажиться на мошенниках
 
Григорий ПащенкоРоссияМошенничествоТехнологииОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:10Диетолог рассказал, чем лучше запивать еду
03:55Ливийская национальная армия повышает степень боеготовности близ Чада
03:49Обвиняемому в убийстве девочки на Сахалине вменили новые преступления
03:21Врач рассказал, кому опасно ходить босиком по траве
03:15Специалист объяснил запреты для владельцев газовых плит
03:08"Ростех" планирует поставки новейшей ракеты "Бронебойщик"
03:03Медведев заявил о возвращении в эпоху холодной войны в отношениях с США
02:52В России планируют изменить назначение пенсий для части граждан
02:31Соратник Горбачева высказался о роли Украины в развале СССР
02:15Эксперт сообщила, кому увеличат пенсии с 1 мая
02:10Эксперт рассказал, куда поехать туристам с постковидом
01:34Депутат Рады объяснил, чем грозит Зеленскому отказ от встречи с Путиным
01:31В ФНС рассказали о новых правилах оформления налогового вычета
01:15Эксперт объяснил, что должно быть в багажнике, чтобы не оштрафовали
00:40Российский певец Feduk выпустил романтический клип
00:39У берегов Камчатки произошли три землетрясения магнитудой до 4,5
00:23Al-Sumaria: американская военная база в Багдаде подверглась обстрелу
00:18Минобороны запустило спецпроект об освобождении Венгрии от нацистов
00:15МО рассказало о помощи Красной Армии в восстановлении Венгрии после войны
00:06В Иерусалиме произошли беспорядки
Лента новостейМолния