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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210422/mmkf-1729519037.html
Путин: ММКФ радует неординарными творческими открытиями
Путин: ММКФ радует неординарными творческими открытиями
Президент России Владимир Путин поприветствовал участников 43-го московского международного кинофестиваля, отметив, что он преподносит зрителям неожиданные... РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T18:33
2021-04-22T18:33
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никита михалков
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников 43-го московского международного кинофестиваля, отметив, что он преподносит зрителям неожиданные сюрпризы и радует их неординарными творческими открытиями и начинаниями, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."У одного из старейших в мире кинофорумов богатая, охватывающая многие десятилетия и целые эпохи история. Он всегда был созвучен времени, славился громкими премьерами, именами участников и, конечно, истинно московским гостеприимством. Отрадно, что сохраняя сложившиеся традиции, фестиваль устремлен в будущее и каждый раз преподносит зрителям неожиданные сюрпризы, радует их неординарными творческими открытиями и начинаниями", - говорится в телеграмме.Путин отметил, что искренний, неиссякаемый интерес к фестивалю "убедительно свидетельствует о его востребованности как у профессионалов, так и у любителей киноискусства"."Уверен, что нынешний 43-й Московский кинофестиваль пройдёт в атмосфере дружбы и созидания, расцветит яркими красками культурную жизнь нашей столицы. Будет содействовать развитию международного гуманитарного сотрудничества, укреплению профессиональных и человеческих, личных контактов", - добавил глава государства.
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кино и сериалы, новости культуры, никита михалков, владимир путин

Путин: ММКФ радует неординарными творческими открытиями

18:33 22.04.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПрезидент ММКФ, председатель Союза кинематографистов России, режиссер Никита Михалков на брифинге, посвященном проведению Московского международного кинофестиваля (ММКФ).
Президент ММКФ, председатель Союза кинематографистов России, режиссер Никита Михалков на брифинге, посвященном проведению Московского международного кинофестиваля (ММКФ). - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников 43-го московского международного кинофестиваля, отметив, что он преподносит зрителям неожиданные сюрпризы и радует их неординарными творческими открытиями и начинаниями, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"У одного из старейших в мире кинофорумов богатая, охватывающая многие десятилетия и целые эпохи история. Он всегда был созвучен времени, славился громкими премьерами, именами участников и, конечно, истинно московским гостеприимством. Отрадно, что сохраняя сложившиеся традиции, фестиваль устремлен в будущее и каждый раз преподносит зрителям неожиданные сюрпризы, радует их неординарными творческими открытиями и начинаниями", - говорится в телеграмме.
Путин отметил, что искренний, неиссякаемый интерес к фестивалю "убедительно свидетельствует о его востребованности как у профессионалов, так и у любителей киноискусства".
"Уверен, что нынешний 43-й Московский кинофестиваль пройдёт в атмосфере дружбы и созидания, расцветит яркими красками культурную жизнь нашей столицы. Будет содействовать развитию международного гуманитарного сотрудничества, укреплению профессиональных и человеческих, личных контактов", - добавил глава государства.
Кадр из сериала Контейнер - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
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