https://ria.ru/20210422/mmkf-1729519037.html

Путин: ММКФ радует неординарными творческими открытиями

Путин: ММКФ радует неординарными творческими открытиями

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников 43-го московского международного кинофестиваля, отметив, что он преподносит зрителям неожиданные... РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T18:33

2021-04-22T18:33

2021-04-22T18:33

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников 43-го московского международного кинофестиваля, отметив, что он преподносит зрителям неожиданные сюрпризы и радует их неординарными творческими открытиями и начинаниями, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."У одного из старейших в мире кинофорумов богатая, охватывающая многие десятилетия и целые эпохи история. Он всегда был созвучен времени, славился громкими премьерами, именами участников и, конечно, истинно московским гостеприимством. Отрадно, что сохраняя сложившиеся традиции, фестиваль устремлен в будущее и каждый раз преподносит зрителям неожиданные сюрпризы, радует их неординарными творческими открытиями и начинаниями", - говорится в телеграмме.Путин отметил, что искренний, неиссякаемый интерес к фестивалю "убедительно свидетельствует о его востребованности как у профессионалов, так и у любителей киноискусства"."Уверен, что нынешний 43-й Московский кинофестиваль пройдёт в атмосфере дружбы и созидания, расцветит яркими красками культурную жизнь нашей столицы. Будет содействовать развитию международного гуманитарного сотрудничества, укреплению профессиональных и человеческих, личных контактов", - добавил глава государства.

https://ria.ru/20210422/kino-1729319396.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, никита михалков, владимир путин