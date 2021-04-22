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Путин: ММКФ радует неординарными творческими открытиями
Путин: ММКФ радует неординарными творческими открытиями
Президент России Владимир Путин поприветствовал участников 43-го московского международного кинофестиваля, отметив, что он преподносит зрителям неожиданные... РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T18:33
2021-04-22T18:33
2021-04-22T18:33
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новости культуры
никита михалков
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников 43-го московского международного кинофестиваля, отметив, что он преподносит зрителям неожиданные сюрпризы и радует их неординарными творческими открытиями и начинаниями, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."У одного из старейших в мире кинофорумов богатая, охватывающая многие десятилетия и целые эпохи история. Он всегда был созвучен времени, славился громкими премьерами, именами участников и, конечно, истинно московским гостеприимством. Отрадно, что сохраняя сложившиеся традиции, фестиваль устремлен в будущее и каждый раз преподносит зрителям неожиданные сюрпризы, радует их неординарными творческими открытиями и начинаниями", - говорится в телеграмме.Путин отметил, что искренний, неиссякаемый интерес к фестивалю "убедительно свидетельствует о его востребованности как у профессионалов, так и у любителей киноискусства"."Уверен, что нынешний 43-й Московский кинофестиваль пройдёт в атмосфере дружбы и созидания, расцветит яркими красками культурную жизнь нашей столицы. Будет содействовать развитию международного гуманитарного сотрудничества, укреплению профессиональных и человеческих, личных контактов", - добавил глава государства.
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кино и сериалы, новости культуры, никита михалков, владимир путин
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников 43-го московского международного кинофестиваля, отметив, что он преподносит зрителям неожиданные сюрпризы и радует их неординарными творческими открытиями и начинаниями, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"У одного из старейших в мире кинофорумов богатая, охватывающая многие десятилетия и целые эпохи история. Он всегда был созвучен времени, славился громкими премьерами, именами участников и, конечно, истинно московским гостеприимством. Отрадно, что сохраняя сложившиеся традиции, фестиваль устремлен в будущее и каждый раз преподносит зрителям неожиданные сюрпризы, радует их неординарными творческими открытиями и начинаниями", - говорится в телеграмме.
Путин отметил, что искренний, неиссякаемый интерес к фестивалю "убедительно свидетельствует о его востребованности как у профессионалов, так и у любителей киноискусства".
"Уверен, что нынешний 43-й Московский кинофестиваль пройдёт в атмосфере дружбы и созидания, расцветит яркими красками культурную жизнь нашей столицы. Будет содействовать развитию международного гуманитарного сотрудничества, укреплению профессиональных и человеческих, личных контактов", - добавил глава государства.