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В ЕКА прокомментировали заявление Рогозина об уходе России из проекта МКС
В ЕКА прокомментировали заявление Рогозина об уходе России из проекта МКС
"Роскосмос" пока не уведомлял Европейское космическое агентство о каких-либо изменениях в соглашении о сотрудничестве по МКС, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T16:38
2021-04-22T16:38
россия
анастасия иванова
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
европейское космическое агентство
роскосмос
дмитрий рогозин
сша
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ПАРИЖ, 22 апр - РИА Новости, Анастасия Иванова. "Роскосмос" пока не уведомлял Европейское космическое агентство о каких-либо изменениях в соглашении о сотрудничестве по МКС, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЕКА.В среду глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил журналистам, что Россия может после 2025 года передать США ответственность за свой сегмент МКС и начинает с ними переговоры."У партнеров по МКС есть договоренность, что продление (эксплуатации) МКС после 2024 года будет зависеть от совместного решения. Частью такого решения может быть совместная техническая оценка ее рабочего состояния. На данный момент "Роскосмос" не уведомлял ЕКА о каких-либо изменениях в этих договоренностях", - сообщили в Европейском космическом агентстве.
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россия, анастасия иванова, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, европейское космическое агентство, роскосмос, дмитрий рогозин, сша

В ЕКА прокомментировали заявление Рогозина об уходе России из проекта МКС

16:38 22.04.2021
 
© NASA / RoscosmosМеждународная космическая станция
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
© NASA / Roscosmos
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ПАРИЖ, 22 апр - РИА Новости, Анастасия Иванова. "Роскосмос" пока не уведомлял Европейское космическое агентство о каких-либо изменениях в соглашении о сотрудничестве по МКС, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЕКА.
В среду глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил журналистам, что Россия может после 2025 года передать США ответственность за свой сегмент МКС и начинает с ними переговоры.
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"У партнеров по МКС есть договоренность, что продление (эксплуатации) МКС после 2024 года будет зависеть от совместного решения. Частью такого решения может быть совместная техническая оценка ее рабочего состояния. На данный момент "Роскосмос" не уведомлял ЕКА о каких-либо изменениях в этих договоренностях", - сообщили в Европейском космическом агентстве.
 
РоссияАнастасия ИвановаМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаЕвропейское космическое агентствоРоскосмосДмитрий РогозинСША
 
 
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