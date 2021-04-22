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В Элисте главред газеты получил 40 часов работ по делу о незаконной акции
В Элисте главред газеты получил 40 часов работ по делу о незаконной акции
Элистинский суд назначил 40 часов обязательных работ главному редактору газеты "Современная Калмыкия" Валерию Бадмаеву за повторное нарушение порядка... РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T17:33
2021-04-22T17:33
россия
татьяна москалькова
генеральная прокуратура рф
дмитрий песков
элиста
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 апр – РИА Новости, Юлия Насулина. Элистинский суд назначил 40 часов обязательных работ главному редактору газеты "Современная Калмыкия" Валерию Бадмаеву за повторное нарушение порядка организации митинга, сообщил РИА Новости представитель суда."В отношении Валерия Бадмаева рассмотрен административный материал по части 8 статьи 20.2 (Повторное нарушение порядка организации либо проведения митинга). Назначено наказание в виде обязательных работ на срок 40 часов", - сказал собеседник агентства.Как сообщил Бадмаев в соцсети Facebook, 21 апреля он намеревался провести пикет, вышел из дома днем, после чего правоохранители доставили его в отдел полиции и попросили дать объяснения двум его постам в соцсети. В первом он разместил информацию о том, что соратники Алексея Навального призывают к митингам в крупных городах. И над этим сообщением написал "Элиста, крупный город?". Во втором он написал, что 21 апреля пойдет на главную площадь Элисты.Ранее МВД РФ призвало россиян воздержаться от участия в несогласованных акциях и пообещало пресекать любую агрессию и провокации - это сообщение ведомство распространило на фоне призывов сторонников Навального выходить на несогласованные митинги 21 апреля. Об ответственности за участие в незаконных массовых акциях предупредила и Генпрокуратура РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что правоохранители примут меры в случае незаконных акций, всем нужно помнить, что призывы к провокациям звучат из-за рубежа. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, говоря про несогласованные акции, выразила надежду, что граждане понимают обоснованность мер по противодействию пандемии и не станут нарушать закон.По сводным данным МВД, в среду 21 апреля в 29 городах России на несогласованные акции, несмотря на многочисленные предупреждения властей, вышли около 14,4 тысячи человек. Данные приведены по 29 городам России и не учитывают некоторые города, где проходили митинги. Статистика задержаний официально не публиковалась.
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россия, татьяна москалькова, генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, элиста

В Элисте главред газеты получил 40 часов работ по делу о незаконной акции

17:33 22.04.2021
 
© РИА Новости / Р. Мангасарян / Перейти в фотобанкБуддийский храм. Архив
Буддийский храм. Архив - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
© РИА Новости / Р. Мангасарян
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 апр – РИА Новости, Юлия Насулина. Элистинский суд назначил 40 часов обязательных работ главному редактору газеты "Современная Калмыкия" Валерию Бадмаеву за повторное нарушение порядка организации митинга, сообщил РИА Новости представитель суда.
"В отношении Валерия Бадмаева рассмотрен административный материал по части 8 статьи 20.2 (Повторное нарушение порядка организации либо проведения митинга). Назначено наказание в виде обязательных работ на срок 40 часов", - сказал собеседник агентства.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
Вчера, 12:05
Москалькова рассказала об обращениях по несогласованным акциям
Как сообщил Бадмаев в соцсети Facebook, 21 апреля он намеревался провести пикет, вышел из дома днем, после чего правоохранители доставили его в отдел полиции и попросили дать объяснения двум его постам в соцсети. В первом он разместил информацию о том, что соратники Алексея Навального призывают к митингам в крупных городах. И над этим сообщением написал "Элиста, крупный город?". Во втором он написал, что 21 апреля пойдет на главную площадь Элисты.
Ранее МВД РФ призвало россиян воздержаться от участия в несогласованных акциях и пообещало пресекать любую агрессию и провокации - это сообщение ведомство распространило на фоне призывов сторонников Навального выходить на несогласованные митинги 21 апреля. Об ответственности за участие в незаконных массовых акциях предупредила и Генпрокуратура РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что правоохранители примут меры в случае незаконных акций, всем нужно помнить, что призывы к провокациям звучат из-за рубежа. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, говоря про несогласованные акции, выразила надежду, что граждане понимают обоснованность мер по противодействию пандемии и не станут нарушать закон.
По сводным данным МВД, в среду 21 апреля в 29 городах России на несогласованные акции, несмотря на многочисленные предупреждения властей, вышли около 14,4 тысячи человек. Данные приведены по 29 городам России и не учитывают некоторые города, где проходили митинги. Статистика задержаний официально не публиковалась.
 
РоссияТатьяна МоскальковаГенеральная прокуратура РФДмитрий ПесковЭлиста
 
 
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