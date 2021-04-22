https://ria.ru/20210422/mid-1729526284.html
МИД России прокомментировал позицию Борреля по Чехии
МИД России прокомментировал позицию Борреля по Чехии
Министерство иностранных дел России считает слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о поддержке Чехии продолжением недружественной политики со стороны РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T18:50
2021-04-22T18:50
2021-04-22T19:02
жозеп боррель
евросоюз
в мире
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
чехия
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Министерство иностранных дел России считает слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о поддержке Чехии продолжением недружественной политики со стороны Евросоюза в отношении Москвы, говорится в комментарии российского внешнеполитического ведомства.Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель выступил с заявлением от имени стран-членов ЕС, где выразил солидарность с Прагой, которая обвинила спецслужбы РФ в причастности к взрывам на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году и выслала нескольких российских дипломатов. Боррель подчеркнул, что "подрывные действия российских спецслужб против интересов и безопасности ЕС и стран-членов и впредь будут встречаться с твердой решимостью, в том числе на уровне Евросоюза"."Расцениваем данную риторику как продолжение недружественной политики со стороны Европейского союза в отношении нашей страны. Вместо того чтобы детально разобраться в причинах произошедшего семь лет назад инцидента на территории Чешской Республики, ЕС, по сути, присоединяется к голословным обвинениям чешских властей. Это очередное доказательство того, что пресловутая евросолидарность ставится выше здравого смысла и стремления установить истину. Как и в случае с происходящим на Украине, в ЕС не в состоянии объективно оценить ситуацию", - говорится в тексте комментария на сайте МИД РФ.В ведомстве добавили, что "безоглядная поддержка Евросоюзом откровенно политизированных действий Праги весьма опасна, поскольку подпитывает уверенность в безнаказанности, создает ложное ощущение вседозволенности"."Исходим из того, что в Евросоюзе отдают отчет последствиям такой линии. Разговаривать с позиции силы, использовать язык ультиматумов в современной дипломатии непозволительно никому", - отметили в МИД РФ.В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что никаких "подрывных действий" Россия на территории Европейского союза и в мире в целом не вела и не ведет."Напротив, мы выступали и выступаем за поддержание безопасности и стабильности на общем для России и стран ЕС европейском континенте. Добиться этого можно только через взаимное уважение, учет интересов друг друга, равноправное и взаимовыгодное сотрудничество", - добавили в МИД России.В конце прошлой недели чешские власти обвинили спецслужбы РФ в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В этой связи Прага выслала из страны 18 российских дипломатов. В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешской дипмиссии.МИД России подчеркивал, что заявления о причастности российских спецслужб к взрыву во Врбетице являются абсурдными, голословными и надуманными, а за высылкой российских дипломатов из Праги стоят США и страны Европы, которые пытаются таким образом решить свои собственные внутренние проблемы.
https://radiosputnik.ria.ru/20210422/mid-1729512956.html
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жозеп боррель, евросоюз, в мире, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), чехия
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости.
Министерство иностранных дел России
считает слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля
о поддержке Чехии
продолжением недружественной политики со стороны Евросоюза
в отношении Москвы
, говорится в комментарии российского внешнеполитического ведомства.
Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель выступил с заявлением от имени стран-членов ЕС, где выразил солидарность с Прагой, которая обвинила спецслужбы РФ в причастности к взрывам на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году и выслала нескольких российских дипломатов. Боррель подчеркнул, что "подрывные действия российских спецслужб против интересов и безопасности ЕС и стран-членов и впредь будут встречаться с твердой решимостью, в том числе на уровне Евросоюза".
"Расцениваем данную риторику как продолжение недружественной политики со стороны Европейского союза в отношении нашей страны. Вместо того чтобы детально разобраться в причинах произошедшего семь лет назад инцидента на территории Чешской Республики, ЕС, по сути, присоединяется к голословным обвинениям чешских властей. Это очередное доказательство того, что пресловутая евросолидарность ставится выше здравого смысла и стремления установить истину. Как и в случае с происходящим на Украине
, в ЕС не в состоянии объективно оценить ситуацию", - говорится в тексте комментария на сайте МИД РФ.
В ведомстве добавили, что "безоглядная поддержка Евросоюзом откровенно политизированных действий Праги весьма опасна, поскольку подпитывает уверенность в безнаказанности, создает ложное ощущение вседозволенности".
"Исходим из того, что в Евросоюзе отдают отчет последствиям такой линии. Разговаривать с позиции силы, использовать язык ультиматумов в современной дипломатии непозволительно никому", - отметили в МИД РФ.
В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что никаких "подрывных действий" Россия на территории Европейского союза и в мире в целом не вела и не ведет.
"Напротив, мы выступали и выступаем за поддержание безопасности и стабильности на общем для России и стран ЕС европейском континенте. Добиться этого можно только через взаимное уважение, учет интересов друг друга, равноправное и взаимовыгодное сотрудничество", - добавили в МИД России.
В конце прошлой недели чешские власти обвинили спецслужбы РФ в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В этой связи Прага выслала из страны 18 российских дипломатов. В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешской дипмиссии.
МИД России подчеркивал, что заявления о причастности российских спецслужб к взрыву во Врбетице являются абсурдными, голословными и надуманными, а за высылкой российских дипломатов из Праги стоят США
и страны Европы
, которые пытаются таким образом решить свои собственные внутренние проблемы.