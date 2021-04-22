https://ria.ru/20210422/mid-1729440244.html

МИД России заявил, что Москва не приемлет ультиматумы со стороны Праги

МИД России заявил, что Москва не приемлет ультиматумы со стороны Праги

Возможно, есть страны, для которых ультиматумы приемлемы или даже желанны, но это не относится к Москве: своим залпом по России чешские власти ударили сами по... РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T12:43

2021-04-22T12:43

2021-04-22T12:43

россия

якуб кулганек

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

чехия

в мире

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Возможно, есть страны, для которых ультиматумы приемлемы или даже желанны, но это не относится к Москве: своим залпом по России чешские власти ударили сами по себе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Наверное, есть страны, для которых ультиматумы являются нормой, для которых ультиматумы являются чем-то приемлемым, а возможно, даже и желанным. Но это не относится к нашей стране. Поэтому тот залп, который был вчера сделан чешскими представителями различных ветвей власти, он... по ним же самим и ударил", - сказала Захарова в эфире телеканала "Россия 24".В конце прошлой недели чешские власти обвинили спецслужбы РФ в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В этой связи Прага выслала из страны 18 российских дипломатов. В ответ Москва объявила персона нон грата 20 сотрудников чешской дипмиссии.МИД России подчеркивал, что заявления о причастности российских спецслужб к взрыву во Врбетице являются абсурдными, голословными и надуманными, а за высылкой российских дипломатов из Праги стоят США и страны Европы, которые пытаются таким образом решить свои собственные внутренние проблемы.В среду глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от России вернуть в Москву высланных чешских дипломатов, пригрозив в противном случае сократить численность персонала посольства РФ до аналогичного чешскому, то есть до пяти дипломатов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ предложила Праге оставить ультиматумы для общения внутри НАТО и добавила, что "с Россией такой тон недопустим".

https://ria.ru/20210422/chekhiya-1729411959.html

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россия, якуб кулганек, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), чехия, в мире