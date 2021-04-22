https://ria.ru/20210422/mezhdunarodnyeotnosheniya-1729476069.html

Онлайн-брифинг директора ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН Ф. Войтоловского

Онлайн-брифинг директора ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН Ф. Войтоловского

26 апреля в 10:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-брифинг директора ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН, члена-корреспондента РАН Федора ВОЙТОЛОВСКОГО о текущем состоянии российско-американских отношений.

2021-04-22T15:20

2021-04-22T15:20

2021-04-22T15:20

анонсы

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Задать вопросВ конце апреля исполнится 100 дней пребывания Джо Байдена на посту президента США. Какие предвыборные обещания удалось ему реализовать за прошедшее время? Какими достижениями он может гордиться? Чего ждать от двусторонней российско-американской повестки? Также в ходе мероприятия будет представлен новый "Ежеквартальный бюллетень инцидентов" ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН, который иллюстрирует одну из серьезных проблем в отношениях России и НАТО – военную безопасность.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы