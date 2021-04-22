Онлайн-брифинг директора ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН Ф. Войтоловского
26 апреля в 10:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-брифинг директора ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН, члена-корреспондента РАН Федора ВОЙТОЛОВСКОГО о текущем состоянии российско-американских отношений.
В конце апреля исполнится 100 дней пребывания Джо Байдена на посту президента США. Какие предвыборные обещания удалось ему реализовать за прошедшее время? Какими достижениями он может гордиться? Чего ждать от двусторонней российско-американской повестки?
Также в ходе мероприятия будет представлен новый "Ежеквартальный бюллетень инцидентов" ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН, который иллюстрирует одну из серьезных проблем в отношениях России и НАТО – военную безопасность.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Также в ходе мероприятия будет представлен новый "Ежеквартальный бюллетень инцидентов" ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН, который иллюстрирует одну из серьезных проблем в отношениях России и НАТО – военную безопасность.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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