https://ria.ru/20210422/medvedev-1729526964.html
Медведев заявил о непрекращающихся попытках ущемления интересов России
Медведев заявил о непрекращающихся попытках ущемления интересов России
"Единая Россия" выступает за укрепление сотрудничества с другими странами , при этом против попыток ущемления интересов России, которые не прекращаются,... РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T18:55
2021-04-22T18:55
2021-04-22T18:55
россия
дмитрий медведев
единая россия
в мире
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. "Единая Россия" выступает за укрепление сотрудничества с другими странами , при этом против попыток ущемления интересов России, которые не прекращаются, поскольку "желающих много", заявил председатель партии Дмитрий Медведев."Партия будет всячески поддерживать внешнеполитический курс, обозначенный главой государства, выступая за укрепление сотрудничества с различными странами, конечно, не допуская в то же время ущемления интересов нашей страны. А такие попытки не прекращаются, желающих много", - сказал Медведев в ходе совместного заседания Бюро Высшего совета и Президиума Генсовета партии.
https://ria.ru/20210421/rossiya-1729265560.html
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