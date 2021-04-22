https://ria.ru/20210422/medvedev-1729526964.html

Медведев заявил о непрекращающихся попытках ущемления интересов России

Медведев заявил о непрекращающихся попытках ущемления интересов России

"Единая Россия" выступает за укрепление сотрудничества с другими странами , при этом против попыток ущемления интересов России, которые не прекращаются,... РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T18:55

2021-04-22T18:55

2021-04-22T18:55

россия

дмитрий медведев

единая россия

в мире

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. "Единая Россия" выступает за укрепление сотрудничества с другими странами , при этом против попыток ущемления интересов России, которые не прекращаются, поскольку "желающих много", заявил председатель партии Дмитрий Медведев."Партия будет всячески поддерживать внешнеполитический курс, обозначенный главой государства, выступая за укрепление сотрудничества с различными странами, конечно, не допуская в то же время ущемления интересов нашей страны. А такие попытки не прекращаются, желающих много", - сказал Медведев в ходе совместного заседания Бюро Высшего совета и Президиума Генсовета партии.

https://ria.ru/20210421/rossiya-1729265560.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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