https://ria.ru/20210422/med-1729500155.html
В американском меде нашли следы ядерных испытаний времен Холодной войны
В американском меде нашли следы ядерных испытаний времен Холодной войны
Американские ученые выяснили, что мед, собранный на большей части восточного побережья США, содержит следы радиоактивного элемента цезий-137. Соответствующая... РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T17:02
2021-04-22T17:02
2021-04-22T17:02
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Американские ученые выяснили, что мед, собранный на большей части восточного побережья США, содержит следы радиоактивного элемента цезий-137. Соответствующая статья опубликована на сайте ScienceAlert.Автор исследования, геолог Джим Касте из Колледжа Уильяма и Мэри в Вильямсбурге, штат Вирджиния, пришел к выводу, что жители США потребляли мед, содержащий ядерные отходы, произведенные во время испытаний времен Холодной войны.Сначала Касте поручил своим студентам измерить уровень радиации орехов и фруктов, однако в ходе исследования ему также довелось проверить банку меда, купленную на фермерском рынке в Северной Каролине.Он обнаружил, что большое количество банок с медом содержит слабые следы цезия-137, образованного в результате реакции урана и плутония.Ученый объяснил, что для создания меда пчелы растворяют нектар цветов при помощи фермента слюны. То же самое касается и продуктов распада, которые могли осесть на цветах. Таким образом, Джим Касте и его команда обнаружили 68 "загрязненных" банок меда из 122 протестированных экземпляров.Несмотря на то, что, по мнению ученых, уровень радиации попавших в мед частиц недостаточно высок, чтобы представлять опасность для здоровья человека, эксперты обеспокоены другим фактом.Они пояснили, что большинство испытаний атомных бомб проводилось более 60 лет назад, тогда как средняя продолжительность жизни цезия-137 составляет 30 лет. Это означает, что уровень радиоактивности в этой части страны должен был достичь практически нулевых значений к настоящему времени.Вместе с тем отмечается, погодные условия на восточном побережье США могли способствовать необычно высокому количеству осадков в результате ядерных испытаний.
https://ria.ru/20210113/honey-1592937445.html
https://rsport.ria.ru/20210119/med-1593599951.html
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сша, северная каролина, в мире
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости.
Американские ученые выяснили, что мед, собранный на большей части восточного побережья США
, содержит следы радиоактивного элемента цезий-137. Соответствующая статья опубликована на сайте ScienceAlert.
Автор исследования, геолог Джим Касте из Колледжа Уильяма и Мэри в Вильямсбурге, штат Вирджиния, пришел к выводу, что жители США потребляли мед, содержащий ядерные отходы, произведенные во время испытаний времен Холодной войны.
Сначала Касте поручил своим студентам измерить уровень радиации орехов и фруктов, однако в ходе исследования ему также довелось проверить банку меда, купленную на фермерском рынке в Северной Каролине
.
"Детектор измерения радиации сошел с ума",- рассказал геолог.
Он обнаружил, что большое количество банок с медом содержит слабые следы цезия-137, образованного в результате реакции урана и плутония.
Ученый объяснил, что для создания меда пчелы растворяют нектар цветов при помощи фермента слюны. То же самое касается и продуктов распада, которые могли осесть на цветах. Таким образом, Джим Касте и его команда обнаружили 68 "загрязненных" банок меда из 122 протестированных экземпляров.
Несмотря на то, что, по мнению ученых, уровень радиации попавших в мед частиц недостаточно высок, чтобы представлять опасность для здоровья человека, эксперты обеспокоены другим фактом.
Они пояснили, что большинство испытаний атомных бомб проводилось более 60 лет назад, тогда как средняя продолжительность жизни цезия-137 составляет 30 лет. Это означает, что уровень радиоактивности в этой части страны должен был достичь практически нулевых значений к настоящему времени.
Вместе с тем отмечается, погодные условия на восточном побережье США могли способствовать необычно высокому количеству осадков в результате ядерных испытаний.