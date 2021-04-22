https://ria.ru/20210422/manizha-1729525512.html
Один из участников Евровидения от России попал в реанимацию
Один из участников Евровидения от России попал в реанимацию
Бэк-вокалист российской певицы Манижи Артемий попал в реанимацию, он провел там несколько дней, написала исполнительница в Instagram. РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T18:51
2021-04-22T18:51
2021-04-22T19:26
культура
manizha (манижа сангин)
евровидение-2021
роттердам
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/16/1729530500_0:370:926:891_1920x0_80_0_0_0150e03ae5300d5bd1e52244160cacba.jpg
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Бэк-вокалист российской певицы Манижи Артемий попал в реанимацию, он провел там несколько дней, написала исполнительница в Instagram. По словам Манижи, новость о здоровье вокалиста стала "настоящим ударом" для команды."Врачи стабилизировали его состояние, и пару часов назад перевели в общую терапию", — уточнила Манижа. В публикации певица пожелала артисту скорейшего выздоровления и пообещала, что они вместе "еще ворвутся на сцену Евровидения". Артемий выступал вместе с Манижей на отборочном туре с песней "Russian Woman".Международный конкурс Евровидение, отмененный в 2020 году из-за пандемии коронавируса, пройдет 18—22 мая на арене Ahoy в Роттердаме. Манижа — российская певица родом из Таджикистана — выступит на нем.
https://ria.ru/20210415/manizha-1728497165.html
https://ria.ru/20210409/manizha-1727504276.html
роттердам
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/16/1729530500_0:209:926:904_1920x0_80_0_0_d7a9ead8bde678334c99cc7f4db37b92.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
manizha (манижа сангин), евровидение-2021, роттердам, происшествия