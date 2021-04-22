https://ria.ru/20210422/manizha-1729525512.html

Один из участников Евровидения от России попал в реанимацию

Один из участников Евровидения от России попал в реанимацию

Бэк-вокалист российской певицы Манижи Артемий попал в реанимацию, он провел там несколько дней, написала исполнительница в Instagram. РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T18:51

2021-04-22T18:51

2021-04-22T19:26

культура

manizha (манижа сангин)

евровидение-2021

роттердам

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/16/1729530500_0:370:926:891_1920x0_80_0_0_0150e03ae5300d5bd1e52244160cacba.jpg

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Бэк-вокалист российской певицы Манижи Артемий попал в реанимацию, он провел там несколько дней, написала исполнительница в Instagram. По словам Манижи, новость о здоровье вокалиста стала "настоящим ударом" для команды."Врачи стабилизировали его состояние, и пару часов назад перевели в общую терапию", — уточнила Манижа. В публикации певица пожелала артисту скорейшего выздоровления и пообещала, что они вместе "еще ворвутся на сцену Евровидения". Артемий выступал вместе с Манижей на отборочном туре с песней "Russian Woman".Международный конкурс Евровидение, отмененный в 2020 году из-за пандемии коронавируса, пройдет 18—22 мая на арене Ahoy в Роттердаме. Манижа — российская певица родом из Таджикистана — выступит на нем.

https://ria.ru/20210415/manizha-1728497165.html

https://ria.ru/20210409/manizha-1727504276.html

роттердам

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

manizha (манижа сангин), евровидение-2021, роттердам, происшествия