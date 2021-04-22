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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210422/manizha-1729525512.html
Один из участников Евровидения от России попал в реанимацию
Один из участников Евровидения от России попал в реанимацию
Бэк-вокалист российской певицы Манижи Артемий попал в реанимацию, он провел там несколько дней, написала исполнительница в Instagram. РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T18:51
2021-04-22T19:26
культура
manizha (манижа сангин)
евровидение-2021
роттердам
происшествия
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Бэк-вокалист российской певицы Манижи Артемий попал в реанимацию, он провел там несколько дней, написала исполнительница в Instagram. По словам Манижи, новость о здоровье вокалиста стала "настоящим ударом" для команды."Врачи стабилизировали его состояние, и пару часов назад перевели в общую терапию", — уточнила Манижа. В публикации певица пожелала артисту скорейшего выздоровления и пообещала, что они вместе "еще ворвутся на сцену Евровидения". Артемий выступал вместе с Манижей на отборочном туре с песней "Russian Woman".Международный конкурс Евровидение, отмененный в 2020 году из-за пандемии коронавируса, пройдет 18—22 мая на арене Ahoy в Роттердаме. Манижа — российская певица родом из Таджикистана — выступит на нем.
https://ria.ru/20210415/manizha-1728497165.html
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manizha (манижа сангин), евровидение-2021, роттердам, происшествия

Один из участников Евровидения от России попал в реанимацию

18:51 22.04.2021 (обновлено: 19:26 22.04.2021)
 
© @artemiycheers / InstagramБэк-вокалист Артемий Чирс
Бэк-вокалист Артемий Чирс - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
© @artemiycheers / Instagram
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Бэк-вокалист российской певицы Манижи Артемий попал в реанимацию, он провел там несколько дней, написала исполнительница в Instagram.
По словам Манижи, новость о здоровье вокалиста стала "настоящим ударом" для команды.
Кадр видео Manizha - Russian Woman - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
15 апреля, 23:02Культура
Алла Пугачева высказалась о песне Манижи для Евровидения
"Врачи стабилизировали его состояние, и пару часов назад перевели в общую терапию", — уточнила Манижа.
В публикации певица пожелала артисту скорейшего выздоровления и пообещала, что они вместе "еще ворвутся на сцену Евровидения".
Артемий выступал вместе с Манижей на отборочном туре с песней "Russian Woman".
Певица Manizha - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
9 апреля, 12:06Культура
Британские букмекеры оценили шансы Манижи на победу в Евровидении
Международный конкурс Евровидение, отмененный в 2020 году из-за пандемии коронавируса, пройдет 18—22 мая на арене Ahoy в Роттердаме. Манижа — российская певица родом из Таджикистана — выступит на нем.
 
КультураManizha (Манижа Сангин)Евровидение-2021РоттердамПроисшествия
 
 
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