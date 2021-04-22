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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20210422/kurs-1729448245.html
Официальный курс евро на пятницу снизился на 25 копеек
Официальный курс евро на пятницу снизился на 25 копеек
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 24,9 копейки - до 92,0423 рубля, курс доллара - на 39,81 копейки, до 76,4217 рубля,... РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T13:10
2021-04-22T13:10
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
россия
динамика курсов валют
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 24,9 копейки - до 92,0423 рубля, курс доллара - на 39,81 копейки, до 76,4217 рубля, следует из данных Банка России.При этом стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, снизилась на 33,1 копейки, составив 83,451 рубля.
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россия, динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика

Официальный курс евро на пятницу снизился на 25 копеек

13:10 22.04.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЭлектронное табло со знаком евро
Электронное табло со знаком евро - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 24,9 копейки - до 92,0423 рубля, курс доллара - на 39,81 копейки, до 76,4217 рубля, следует из данных Банка России.
При этом стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, снизилась на 33,1 копейки, составив 83,451 рубля.
Электронное табло со знаком доллара - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьРоссияДинамика курсов валютЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
 
 
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