https://ria.ru/20210422/kuleba-1729386769.html
Кулеба рассказал, как он понял слова Путина про "красные линии"
Кулеба рассказал, как он понял слова Путина про "красные линии"
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал, как он понял слова президента России Владимира Путина про "красные линии" для РФ во время послания Федеральному... РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T01:19
2021-04-22T01:19
2021-04-22T01:19
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал, как он понял слова президента России Владимира Путина про "красные линии" для РФ во время послания Федеральному собранию.В среду Путин, оглашая послание парламенту, обратил внимание на недружественные акции некоторых стран по отношению к России и сравнил ситуацию с подражанием "задирающим" Россию странам с шакалом Табаки, крутящимся вокруг тигра Шерхана. В Кремле заявили, что президент РФ Владимир Путин, говоря о "красных линиях" в отношениях с другими странами, предупредил Шерхана и "прилипал".Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что вмешательство во внутренние дела России, включая выборы или другие политические процессы, а также оскорбления и ущемление экономических интересов будут "красными линиями" для России."Я понял послание президента Путина следующим образом: "Мы (Россия – ред.) будем переходить ваши "красные линии", но вам не позволено переходить наши "красные линии", и мы будем определять, где находятся наши "красные линии", - сообщил Кулеба в интервью агентству Рейтер.
https://ria.ru/20210422/ukraina-1729384652.html
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россия, дмитрий кулеба, мид украины, дмитрий песков, владимир путин, москва, украина, в мире