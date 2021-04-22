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Шапка для Республика Саха (Якутия) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Республика Саха (Якутия)
https://ria.ru/20210422/kredit-1729425463.html
Якутия подаст заявку на инфраструктурный бюджетный кредит
Якутия подаст заявку на инфраструктурный бюджетный кредит
Якутия подаст заявку на инфраструктурный бюджетный кредит на строительство Ленского моста, сообщил глава республики Айсен Николаев на своей странице в... РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T11:36
2021-04-22T11:36
республика саха (якутия)
айсен николаев
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ЯКУТСК, 22 апр – РИА Новости. Якутия подаст заявку на инфраструктурный бюджетный кредит на строительство Ленского моста, сообщил глава республики Айсен Николаев на своей странице в Instagram.В послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин предложил предоставлять регионам инфраструктурные бюджетные кредиты по ставке не более 3% на 15 лет. Принцип их распределения будет следующим: чем меньше долгов было у региона, тем больше он сможет получить инфраструктурных кредитов. Глава государства подчеркнул, что инфраструктурные бюджетные кредиты будут предоставляться регионам РФ под полным контролем Федерального казначейства и на конкретные проекты, прошедшие детальную экспертизу на федеральном уровне.По словам главы региона, президент обозначил в послании беспрецедентные меры поддержки регионов."Для Якутии с неплохим кредитным рейтингом, с очень хорошей управляемостью внутреннего долга, наиболее важной мерой являются инфраструктурные кредиты. Эта мера, по словам президента, предназначена для реализации созидательных проектов. Республика подаст заявку на получение такого вида кредита на строительство Ленского моста", - отметил Николаев.Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что правительство России выделит 50% средств на строительство моста через Лену в Якутии после того, как регион найдет оставшуюся часть денег.Строительство моста через Лену в районе Якутска должно начаться весной 2021 года. В прошлом году правительство Якутии и ООО "Восьмая концессионная компания" подписали концессионное соглашение на его строительство. Согласно материалам поданной частной концессионной инициативы, общий объем финансирования проекта оценен более чем в 83 миллиарда рублей. Из них из бюджета Якутии предполагается выделить 54,3 миллиарда рублей, привлеченные средства составят 28,9 миллиарда рублей. Сбербанк открыл концессионеру кредитную линию лимитом в 25 миллиардов рублей.Ленский мост в перспективе обеспечит круглосуточным транспортным сообщением более 80% населения Якутии. Его протяженность составит более трех километров. Прогнозируется, что в сутки по мосту будут проезжать 4,8 тысячи автомобилей. Инвестпроект вошел в национальную программу развития Дальнего Востока, которую планируется реализовать в три этапа до 2035 года.
https://ria.ru/20210422/doplaty-1729407351.html
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айсен николаев

Якутия подаст заявку на инфраструктурный бюджетный кредит

11:36 22.04.2021
 
CC BY-SA 4.0 / LxAndrew / Якутск. Вид на центральную часть городаВид на центральную часть города Якутска
Вид на центральную часть города Якутска - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
CC BY-SA 4.0 / LxAndrew / Якутск. Вид на центральную часть города
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ЯКУТСК, 22 апр – РИА Новости. Якутия подаст заявку на инфраструктурный бюджетный кредит на строительство Ленского моста, сообщил глава республики Айсен Николаев на своей странице в Instagram.
В послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин предложил предоставлять регионам инфраструктурные бюджетные кредиты по ставке не более 3% на 15 лет. Принцип их распределения будет следующим: чем меньше долгов было у региона, тем больше он сможет получить инфраструктурных кредитов. Глава государства подчеркнул, что инфраструктурные бюджетные кредиты будут предоставляться регионам РФ под полным контролем Федерального казначейства и на конкретные проекты, прошедшие детальную экспертизу на федеральном уровне.
Якутск - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
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По словам главы региона, президент обозначил в послании беспрецедентные меры поддержки регионов.
"Для Якутии с неплохим кредитным рейтингом, с очень хорошей управляемостью внутреннего долга, наиболее важной мерой являются инфраструктурные кредиты. Эта мера, по словам президента, предназначена для реализации созидательных проектов. Республика подаст заявку на получение такого вида кредита на строительство Ленского моста", - отметил Николаев.
Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что правительство России выделит 50% средств на строительство моста через Лену в Якутии после того, как регион найдет оставшуюся часть денег.
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Строительство моста через Лену в районе Якутска должно начаться весной 2021 года. В прошлом году правительство Якутии и ООО "Восьмая концессионная компания" подписали концессионное соглашение на его строительство. Согласно материалам поданной частной концессионной инициативы, общий объем финансирования проекта оценен более чем в 83 миллиарда рублей. Из них из бюджета Якутии предполагается выделить 54,3 миллиарда рублей, привлеченные средства составят 28,9 миллиарда рублей. Сбербанк открыл концессионеру кредитную линию лимитом в 25 миллиардов рублей.
Ленский мост в перспективе обеспечит круглосуточным транспортным сообщением более 80% населения Якутии. Его протяженность составит более трех километров. Прогнозируется, что в сутки по мосту будут проезжать 4,8 тысячи автомобилей. Инвестпроект вошел в национальную программу развития Дальнего Востока, которую планируется реализовать в три этапа до 2035 года.
 
Республика Саха (Якутия)Айсен Николаев
 
 
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