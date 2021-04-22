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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210422/koronavirus-1729493276.html
Опрос показал, что США хуже всех справились с пандемией COVID-19
Опрос показал, что США хуже всех справились с пандемией COVID-19
Хуже остальных стран с пандемией COVID-19 справлялись власти США, такого мнения придерживается большинство опрошенных в ходе исследования, которое испанский... РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T16:38
2021-04-22T16:54
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
россия
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МАДРИД, 22 апр – РИА Новости. Хуже остальных стран с пандемией COVID-19 справлялись власти США, такого мнения придерживается большинство опрошенных в ходе исследования, которое испанский институт Elcano провел в одиннадцати странах.Респондентам задали вопрос, как власти той или иной страны, на их взгляд, справлялись с пандемией. Было предложено оценить (максимум 10 баллов) несколько стран - Германию, Испанию, Россию, Китай, Великобританию и США. Самый низкий рейтинг оказался у США (4,2 пункта из 10). Остальные набрали более 5 баллов, хотя и ненамного выше. Первое место заняла Германия (6,5 балла), Испания неожиданно оказалась на втором месте (5,9 пункта). Далее следуют Россия (5,5), Китай (5,4), Великобритания (5,4)."То, как оценивает себя Испания изнутри, хуже, чем наша оценка в других странах. Мы на втором месте, но оценки в целом не слишком высокие. Ни у кого здесь нет ни 10, ни 9, ни 8,5. Это показывает общее недовольство. А также незнание, что делали или что должны были делать страны. Сейчас с вакциной ответ очевиден. Однако для большинства участников опроса непонятно, какие меры надо было принимать до этого, какой правильный ответ, какая страна справилась хорошо и разрешила ситуацию, как было необходимо. Это не очевидно по крайней мере в странах, в которых мы спрашивали", - пояснила на пресс-конференции директор центра имиджа Испании Королевского института Elcano Кармен Гонсалес.Исследование проводилось в одиннадцати странах (Испания, Германия, Великобритания, Франция, Италия, Португалия, Нидерланды, США, Китай, Индия, Южная Корея), в каждой было опрошено по 400 человек. Таким образом в опросе, который проходил с 27 января по 1 февраля, приняли участие 4,4 тысячи респондентов.
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коронавирус covid-19, россия, сша

Опрос показал, что США хуже всех справились с пандемией COVID-19

16:38 22.04.2021 (обновлено: 16:54 22.04.2021)
 
© РИА Новости / Брайан Смит / Перейти в фотобанкЛюди в медицинских масках на улице Нью-Йорка
Люди в медицинских масках на улице Нью-Йорка - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
© РИА Новости / Брайан Смит
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МАДРИД, 22 апр – РИА Новости. Хуже остальных стран с пандемией COVID-19 справлялись власти США, такого мнения придерживается большинство опрошенных в ходе исследования, которое испанский институт Elcano провел в одиннадцати странах.
Респондентам задали вопрос, как власти той или иной страны, на их взгляд, справлялись с пандемией. Было предложено оценить (максимум 10 баллов) несколько стран - Германию, Испанию, Россию, Китай, Великобританию и США. Самый низкий рейтинг оказался у США (4,2 пункта из 10). Остальные набрали более 5 баллов, хотя и ненамного выше. Первое место заняла Германия (6,5 балла), Испания неожиданно оказалась на втором месте (5,9 пункта). Далее следуют Россия (5,5), Китай (5,4), Великобритания (5,4).
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"То, как оценивает себя Испания изнутри, хуже, чем наша оценка в других странах. Мы на втором месте, но оценки в целом не слишком высокие. Ни у кого здесь нет ни 10, ни 9, ни 8,5. Это показывает общее недовольство. А также незнание, что делали или что должны были делать страны. Сейчас с вакциной ответ очевиден. Однако для большинства участников опроса непонятно, какие меры надо было принимать до этого, какой правильный ответ, какая страна справилась хорошо и разрешила ситуацию, как было необходимо. Это не очевидно по крайней мере в странах, в которых мы спрашивали", - пояснила на пресс-конференции директор центра имиджа Испании Королевского института Elcano Кармен Гонсалес.
Исследование проводилось в одиннадцати странах (Испания, Германия, Великобритания, Франция, Италия, Португалия, Нидерланды, США, Китай, Индия, Южная Корея), в каждой было опрошено по 400 человек. Таким образом в опросе, который проходил с 27 января по 1 февраля, приняли участие 4,4 тысячи респондентов.
 
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