https://ria.ru/20210422/koronavirus-1729473164.html

В США выявили более 62 тысяч новых случаев COVID-19

В США выявили более 62 тысяч новых случаев COVID-19

Число выявленных случаев коронавируса в США за минувшие сутки увеличилось на 62 857, скончались 842 человека, сообщает университет Джонса Хопкинса, который... РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T15:06

2021-04-22T15:06

2021-04-22T15:06

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1592989761_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f996d2387dfe15203d462362ae951ec5.jpg

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в США за минувшие сутки увеличилось на 62 857, скончались 842 человека, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.Днем ранее медики в США зафиксировали более 54 тысяч случаев заражения COVID-19 и констатировали 776 смертей.Наибольший суточный прирост заражений коронавирусом в США был зарегистрирован в начале года и составил более 299 тысяч. В январе в стране был также отмечен максимальный суточный прирост летальных случаев от COVID-19 – более 4,3 тысячи смертей. О таких показателях сообщал университет Хопкинса.В общей сложности с начала пандемии коронавирусом в США заразились более 31,8 миллиона человек, скончались 569 тысяч пациентов с диагностированным COVID-19.

https://ria.ru/20210414/ssha-1728259855.html

https://ria.ru/20210413/vaktsina-1728150864.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, сша, в мире