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В Москве за сутки госпитализировали 1092 пациента с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 1092 пациента с COVID-19
За сутки в Москве госпитализировано 1092 человека с коронавирусом, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T11:46
2021-04-22T11:46
2021-04-22T11:46
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализировано 1092 человека с коронавирусом, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве."В столице выздоровели ещё 1907 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 977 880. В Москве выявлено 2704 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализировано 1092 человека", - говорится в сообщении.Отмечается, что за сутки в столице скончались 54 пациента, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.
https://ria.ru/20210414/simptomy-1728220337.html
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коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, москва