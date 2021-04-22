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Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Туве – 0,01%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной... РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T11:32
2021-04-22T11:32
2021-04-22T11:32
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здоровье - общество
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Туве – 0,01%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Тыва – 0,01%, 2. Еврейская автономная область – 0,02%, 3. Республика Алтай, Мурманская область – 0,04%", - говорится в сообщении.
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