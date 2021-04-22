https://ria.ru/20210422/koronavirus-1729424439.html

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Туве – 0,01%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной... РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T11:32

2021-04-22T11:32

2021-04-22T11:32

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коронавирус в россии

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мурманская область

республика тыва

общество

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Туве – 0,01%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Тыва – 0,01%, 2. Еврейская автономная область – 0,02%, 3. Республика Алтай, Мурманская область – 0,04%", - говорится в сообщении.

республика алтай

мурманская область

республика тыва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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