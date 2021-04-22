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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210422/koronavirus-1729424439.html
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Туве – 0,01%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной... РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T11:32
2021-04-22T11:32
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коронавирус в россии
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здоровье - общество
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мурманская область
республика тыва
общество
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Туве – 0,01%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Тыва – 0,01%, 2. Еврейская автономная область – 0,02%, 3. Республика Алтай, Мурманская область – 0,04%", - говорится в сообщении.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, республика алтай, мурманская область, республика тыва, общество

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

11:32 22.04.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач городской клинической больницы №40 в Москве, где проходят лечение больные коронавирусной инфекцией
Врач городской клинической больницы №40 в Москве, где проходят лечение больные коронавирусной инфекцией - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Туве – 0,01%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Тыва – 0,01%, 2. Еврейская автономная область – 0,02%, 3. Республика Алтай, Мурманская область – 0,04%", - говорится в сообщении.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
15 мая 2020, 22:13Инфографика
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
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