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Глава Сбербанка Греф ожидает третью волну коронавируса в России
Глава Сбербанка Греф ожидает третью волну коронавируса в России
Глава Сбербанка Герман Греф считает, что третья волна COVID-19 в России вполне вероятна, но она будет значительно слабее предыдущих. РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T07:24
2021-04-22T07:24
2021-04-22T11:05
распространение коронавируса
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рбк (медиагруппа)
герман греф
москва
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Глава Сбербанка Герман Греф считает, что третья волна COVID-19 в России вполне вероятна, но она будет значительно слабее предыдущих.По его мнению, критически важным элементом для того, чтобы снизить новую волну, будут темпы вакцинации — он полагает, что Россия уже вышла на высокий уровень. "Сейчас ограничением будет уже не физический объем производства вакцины, а как убедить людей, что вакцина безопасна", — добавил глава Сбербанка.Он отметил, что первым среди сотрудников банка сделал прививку. Сейчас, по его словам, коллективный иммунитет в "Сбере" составляет 44 процента.
https://ria.ru/20210421/mozg-1729243901.html
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