https://ria.ru/20210422/kompesantsii-1729504632.html

Слуцкий посоветовал Чехии потребовать компенсации у Вашингтона

Слуцкий посоветовал Чехии потребовать компенсации у Вашингтона

Чехии стоит требовать компенсации от Вашингтона за то, что он втравил Прагу в мощнейшую провокацию, заявил РИА Новости глава думского комитета по международным... РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T17:22

2021-04-22T17:22

2021-04-22T17:22

россия

леонид слуцкий (политик)

якуб кулганек

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мид чехии

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политика

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Чехии стоит требовать компенсации от Вашингтона за то, что он втравил Прагу в мощнейшую провокацию, заявил РИА Новости глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.Ранее глава МИД Чехии Якуб Кулганек не исключил, что Прага будет требовать материальную компенсацию от РФ за разрушения от взрывов в Врбетице или извинений."Чехии стоит требовать компенсации у Вашингтона, что он втравил Прагу в мощнейшую провокацию для прикрытия собственных преступлений, неудавшейся попытки госпереворота в Белоруссии с физическим устранением президента Лукашенко", - сказал Слуцкий.Он добавил, что на месте чешских властей "стоит действительно подсчитать ущерб от дипломатического скандала, а также свертывания переговоров по поставкам российских вакцин против коронавируса". "Цена здесь даже не рубли и евро, а жизни простого населения Чешской Республики", - сказал глава комитета.В конце прошлой недели чешские власти обвинили спецслужбы РФ в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В этой связи Прага выслала из страны 18 российских дипломатов. В ответ Москва объявила персонами нон-грата 20 сотрудников чешской дипмиссии.МИД России подчеркивал, что заявления о причастности российских спецслужб к взрыву во Врбетице являются абсурдными, голословными и надуманными, а за высылкой российских дипломатов из Праги стоят США и страны Европы, которые пытаются таким образом решить свои собственные внутренние проблемы.В среду глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от России вернуть в Москву высланных чешских дипломатов, пригрозив в противном случае сократить численность персонала посольства РФ до аналогичного чешскому, то есть до пяти дипломатов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ предложила Праге оставить ультиматумы для общения внутри НАТО и добавила, что "с Россией такой тон недопустим".

https://ria.ru/20210422/nato-1729444878.html

https://ria.ru/20210422/dzhabarov-1729409180.html

https://ria.ru/20210422/chekhiya-1729410051.html

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россия, леонид слуцкий (политик), якуб кулганек, мария захарова, мид чехии, москва, чехия, политика