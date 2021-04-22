Слуцкий посоветовал Чехии потребовать компенсации у Вашингтона
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Чехии стоит требовать компенсации от Вашингтона за то, что он втравил Прагу в мощнейшую провокацию, заявил РИА Новости глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.
Ранее глава МИД Чехии Якуб Кулганек не исключил, что Прага будет требовать материальную компенсацию от РФ за разрушения от взрывов в Врбетице или извинений.
"Чехии стоит требовать компенсации у Вашингтона, что он втравил Прагу в мощнейшую провокацию для прикрытия собственных преступлений, неудавшейся попытки госпереворота в Белоруссии с физическим устранением президента Лукашенко", - сказал Слуцкий.
Он добавил, что на месте чешских властей "стоит действительно подсчитать ущерб от дипломатического скандала, а также свертывания переговоров по поставкам российских вакцин против коронавируса". "Цена здесь даже не рубли и евро, а жизни простого населения Чешской Республики", - сказал глава комитета.
"Извиняться России не за что… Извиниться стоит Чехии за очередной спектакль в стиле highly likely с заокеанской режиссурой, а не усугублять дальше непростую ситуацию в российско-чешских отношениях", - заключил Слуцкий.
В конце прошлой недели чешские власти обвинили спецслужбы РФ в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В этой связи Прага выслала из страны 18 российских дипломатов. В ответ Москва объявила персонами нон-грата 20 сотрудников чешской дипмиссии.
В среду глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от России вернуть в Москву высланных чешских дипломатов, пригрозив в противном случае сократить численность персонала посольства РФ до аналогичного чешскому, то есть до пяти дипломатов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ предложила Праге оставить ультиматумы для общения внутри НАТО и добавила, что "с Россией такой тон недопустим".