https://ria.ru/20210422/kocharyan-1729497418.html
В Армении обжаловали прекращение преследования Кочаряна по одному из дел
В Армении обжаловали прекращение преследования Кочаряна по одному из дел
Генеральная прокуратура Армении обжаловала в Апелляционном суде решение суда первой инстанции Еревана о прекращении уголовного преследования экс-президента... РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T16:51
2021-04-22T16:51
2021-04-22T16:51
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ЕРЕВАН, 22 апр – РИА Новости. Генеральная прокуратура Армении обжаловала в Апелляционном суде решение суда первой инстанции Еревана о прекращении уголовного преследования экс-президента страны Роберта Кочаряна по статье о свержении конституционного строя, сообщила РИА Новости пресс-секретарь ведомства Аревик Хачатрян.Шестого апреля суд в Ереване прекратил уголовное преследование Кочаряна по статье "свержение конституционного строя". Конституционный суд Армении 26 марта признал статью противоречащей двум статьям конституции и недействительной. Специальная следственная служба Армении 26 июля 2018 года предъявила Кочаряну обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Кочарян считал обвинения сфабрикованным политическим преследованием. По делу по той же статье проходили бывший генсек ОДКБ Юрий Хачатуров, экс-глава минобороны Сейран Оганян и экс-руководитель администрации президента Армен Геворгян. Хачатуров и Оганян были полностью оправданы судом."Генеральная прокуратура обжаловала в Апелляционном суде решение суда первой инстанции о прекращении уголовного преследования Кочаряна, Оганяна, Хачатурова и Геворгяна по статье "свержение конституционного строя" и прекращении производства по делу", - сказала Хачатрян.После решения суда первой инстанции судебный процесс продолжается по другому обвинению. Согласно материалам дела, ранее опубликованным на портале судебной информации datalex.am, на основании жалобы предпринимательницы Сильвы Амбарцумян Кочарян обвиняется в том, что использовал свои должностные полномочия, чтобы помочь компании Амбарцумян. Сама предпринимательница, по данным следствия, при посредничестве главы Второго армянского телеканала Самвела Майрапетяна якобы передала Кочаряну взятку в размере порядка 3 миллионов долларов. Бывший руководитель администрации президента Армен Геворгян обвиняется в получении порядка 1 миллиона долларов. Кочарян обвинил предпринимательницу в клевете и подал на нее в суд.
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одкб, роберт кочарян, ереван, армения, в мире
ЕРЕВАН, 22 апр – РИА Новости.
Генеральная прокуратура Армении
обжаловала в Апелляционном суде решение суда первой инстанции Еревана
о прекращении уголовного преследования экс-президента страны Роберта Кочаряна
по статье о свержении конституционного строя, сообщила РИА Новости пресс-секретарь ведомства Аревик Хачатрян.
Шестого апреля суд в Ереване прекратил уголовное преследование Кочаряна по статье "свержение конституционного строя". Конституционный суд Армении 26 марта признал статью противоречащей двум статьям конституции и недействительной. Специальная следственная служба Армении 26 июля 2018 года предъявила Кочаряну обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Кочарян считал обвинения сфабрикованным политическим преследованием. По делу по той же статье проходили бывший генсек ОДКБ Юрий Хачатуров
, экс-глава минобороны Сейран Оганян
и экс-руководитель администрации президента Армен Геворгян. Хачатуров и Оганян были полностью оправданы судом.
"Генеральная прокуратура обжаловала в Апелляционном суде решение суда первой инстанции о прекращении уголовного преследования Кочаряна, Оганяна, Хачатурова и Геворгяна по статье "свержение конституционного строя" и прекращении производства по делу", - сказала Хачатрян.
После решения суда первой инстанции судебный процесс продолжается по другому обвинению. Согласно материалам дела, ранее опубликованным на портале судебной информации datalex.am, на основании жалобы предпринимательницы Сильвы Амбарцумян Кочарян обвиняется в том, что использовал свои должностные полномочия, чтобы помочь компании Амбарцумян. Сама предпринимательница, по данным следствия, при посредничестве главы Второго армянского телеканала Самвела Майрапетяна якобы передала Кочаряну взятку в размере порядка 3 миллионов долларов. Бывший руководитель администрации президента Армен Геворгян обвиняется в получении порядка 1 миллиона долларов. Кочарян обвинил предпринимательницу в клевете и подал на нее в суд.