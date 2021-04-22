https://ria.ru/20210422/kocharyan-1729497418.html

В Армении обжаловали прекращение преследования Кочаряна по одному из дел

В Армении обжаловали прекращение преследования Кочаряна по одному из дел

Генеральная прокуратура Армении обжаловала в Апелляционном суде решение суда первой инстанции Еревана о прекращении уголовного преследования экс-президента... РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T16:51

2021-04-22T16:51

2021-04-22T16:51

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ЕРЕВАН, 22 апр – РИА Новости. Генеральная прокуратура Армении обжаловала в Апелляционном суде решение суда первой инстанции Еревана о прекращении уголовного преследования экс-президента страны Роберта Кочаряна по статье о свержении конституционного строя, сообщила РИА Новости пресс-секретарь ведомства Аревик Хачатрян.Шестого апреля суд в Ереване прекратил уголовное преследование Кочаряна по статье "свержение конституционного строя". Конституционный суд Армении 26 марта признал статью противоречащей двум статьям конституции и недействительной. Специальная следственная служба Армении 26 июля 2018 года предъявила Кочаряну обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Кочарян считал обвинения сфабрикованным политическим преследованием. По делу по той же статье проходили бывший генсек ОДКБ Юрий Хачатуров, экс-глава минобороны Сейран Оганян и экс-руководитель администрации президента Армен Геворгян. Хачатуров и Оганян были полностью оправданы судом."Генеральная прокуратура обжаловала в Апелляционном суде решение суда первой инстанции о прекращении уголовного преследования Кочаряна, Оганяна, Хачатурова и Геворгяна по статье "свержение конституционного строя" и прекращении производства по делу", - сказала Хачатрян.После решения суда первой инстанции судебный процесс продолжается по другому обвинению. Согласно материалам дела, ранее опубликованным на портале судебной информации datalex.am, на основании жалобы предпринимательницы Сильвы Амбарцумян Кочарян обвиняется в том, что использовал свои должностные полномочия, чтобы помочь компании Амбарцумян. Сама предпринимательница, по данным следствия, при посредничестве главы Второго армянского телеканала Самвела Майрапетяна якобы передала Кочаряну взятку в размере порядка 3 миллионов долларов. Бывший руководитель администрации президента Армен Геворгян обвиняется в получении порядка 1 миллиона долларов. Кочарян обвинил предпринимательницу в клевете и подал на нее в суд.

https://radiosputnik.ria.ru/20210408/kocharyan-1727370565.html

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одкб, роберт кочарян, ереван, армения, в мире